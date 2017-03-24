«Твин Пикс». Новые кадры: постаревшая Палмер и Духовны в юбке

Этой весной на телеэкраны выйдет продолжение популярного в 90-е годы драматического сериала, созданного Дэвидом Линчем.

Подогревая зрительский интерес к новым сериям, создатели проекта обнародовали новые кадры, показывающие актеров на обложках Entertainment Weekly в знакомой компании два десятилетия спустя, отмечает «Сплетник».

Третий сезон сериала, режиссером которого по-прежнему остался Дэвид Линч, состоит из 18 серий. В них появятся как известные зрителям по двум прошлым сезонам актеры (Кайл МакЛоклен, Шерил Ли, Медкен Эмик, Дэна Эшбрук), так и новые лица, среди которых будет Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Сера, Джеймс Белуши и другие.

25 лет назад небольшой городок Твин Пикс потрясла новость о загадочном убийстве королевы школы Лоры Палмер. Как оказалось, история не закончена, события давно минувших дней дают о себе знать.

Ранее руководство телеканала Showtime объявило дату старта третьего сезона легендарного сериала: 21 мая 2017 году будут показаны первые две серии.