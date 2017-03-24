Фотожабы: «Привет! С вами кот Дашкевича, и сегодня мы будем стримить с Окрестина»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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История с обыском в квартире лидера «Молодого фронта» Змицера Дашкевича и исчезновение в результате визита непрошеных гостей кота Леопольда активно обсуждается в соцсетях
Украина запретила въезд российской участнице «Евровидения»
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