Фотожабы: «Привет! С вами кот Дашкевича, и сегодня мы будем стримить с Окрестина»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Руководителя клуба «Патриот» отпустили после ночи допроса

В Молодечно активист Павел Сергей снимал собственное задержание больше сорока минут

Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»

Пока по стране шли задержания, Лукашенко поговорил с европейцами о демократии

«Стена Щеткиной» снова «замироточила»

История с обыском в квартире лидера «Молодого фронта» Змицера Дашкевича и исчезновение в результате визита непрошеных гостей кота Леопольда активно обсуждается в соцсетях

Украина запретила въезд российской участнице «Евровидения»

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