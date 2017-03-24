Разговорчики в сети: «Все деньги уйдут на клюшки, водометы и зарплаты милиции»

Международный валютный фонд в апреле продолжит переговоры с белорусскими властями.
Представитель организации Джерри Райс заявил, что дискуссия о выделении Беларуси кредита будет продолжена в рамках весенней встречи фонда.
По словам представителя МВФ, в настоящее время практически готова к подписанию программа Беларуси с МВФ, поддерживаемая кредитом на сумму не менее 3 миллиардов долларов, выданных на десять лет под 2,28% годовых.
Правда, чтобы претендовать на эти деньги белорусским властям необходимо провести либерализацию белорусской экономики, а также ликвидировать перекрестное субсидирование, что обычно сопровождается повышением стоимости услуг ЖКХ для населения.
Белорусские интернет-пользователи критически оценили возможность предоставления такого кредита. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by:
«Не давать! У меня лично уже нечем отдавать».
«После избиений при задержании нетунеядцев и посадок сотен людей не надейтесь на кредит».
«Гледзячы на тое, што робіцца навокал, здаецца мне, што гэтыя перамовы будуць цяжкімі, як ніколі».
«Давайте уже сразу наручниками, патронами и тренировочными штанами…».
«Если дадут, этот ад никогда не кончится».
«А чтобы его отдать, введут налог на воздух, солнце, день-ночь и т. д.».
«Взять кредит без согласия народа, потратить без контроля народа, и повесить выплату на весь народ…».
«Это уже хроническая болезнь - жить в долг. Надо лечить. Никаких кредитов!».
«Все деньги уйдут на клюшки, водометы и зарплаты милиции».