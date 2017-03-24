Разговорчики в сети: «Все деньги уйдут на клюшки, водометы и зарплаты милиции»

Международный валютный фонд в апреле продолжит переговоры с белорусскими властями.

Представитель организации Джерри Райс заявил, что дискуссия о выделении Беларуси кредита будет продолжена в рамках весенней встречи фонда.

По словам представителя МВФ, в настоящее время практически готова к подписанию программа Беларуси с МВФ, поддерживаемая кредитом на сумму не менее 3 миллиардов долларов, выданных на десять лет под 2,28% годовых.

Правда, чтобы претендовать на эти деньги белорусским властям необходимо провести либерализацию белорусской экономики, а также ликвидировать перекрестное субсидирование, что обычно сопровождается повышением стоимости услуг ЖКХ для населения.

Белорусские интернет-пользователи критически оценили возможность предоставления такого кредита. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Не давать! У меня лично уже нечем отдавать».

«После избиений при задержании нетунеядцев и посадок сотен людей не надейтесь на кредит».

«Гледзячы на тое, што робіцца навокал, здаецца мне, што гэтыя перамовы будуць цяжкімі, як ніколі».

«Давайте уже сразу наручниками, патронами и тренировочными штанами…».

«Если дадут, этот ад никогда не кончится».

«А чтобы его отдать, введут налог на воздух, солнце, день-ночь и т. д.».

«Взять кредит без согласия народа, потратить без контроля народа, и повесить выплату на весь народ…».

«Это уже хроническая болезнь - жить в долг. Надо лечить. Никаких кредитов!».

«Все деньги уйдут на клюшки, водометы и зарплаты милиции».