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Комментарии
24.03.2017
«Вы всех убили. Бузину убили. Шеремета убили. Немцова убили. Вороненкова убили»

Политический обозреватель Елена Рыковцева у себя в Facebook – о ток-шоу на российских каналах на тему «Убийство Дениса Вороненкова».

«Это сделали вы.

Но как всегда обвиняете нас.

Как вам не стыдно обвинять нас

Когда еще не было следствия!

Когда еще не остыло тело!

Тем более что это сделали вы.

Наверняка вы! Сто процентов.

Потому что вам это выгодно.

А нам это совсем невыгодно.

Зачем он нам? Он ничего не знал.

Он не владел никакими секретами.

А вам он нужен, чтобы свалить убийство на нас.

Поэтому вы и убили.

И киллера вы убьете, который выжил.

О! Уже убили.

Вы всех убили.

Бузину убили. Шеремета убили. Немцова убили. Вороненкова убили.

Вместе с его киллером.

И все это чтобы сказать своим западным спонсорам, что это убили мы.

Без следствия! Без доказательств!

Когда еще не остыло тело!

Обвиняете нас!

В то время как это вы!

Вы - убийцы.

И так по кругу с 16.00 МСК и похоже до 03 утра МСК. И завтра. И всегда».

«Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля»

 
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