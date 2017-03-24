Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко рассказал, какой мемориал поручил создать в Куропатах
Шыдлоўская: пра Лазоўскага ў сюжэце БТ гаварыў «падстаўны чалавек»
Доллар и евро вновь подешевели
Лукашенко: «Зарплату в 500 долларов железобетонно надо сделать»
СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Вороненкова
Правозащитники собирают информацию о задержанных спецслужбами 21-22 марта
Руководителя клуба «Патриот» отпустили после ночи допроса
Половина белорусов подозревают, что за ними шпионят
Скончался ксендз Нестюк из костела в Гервятах
Кресло Киселя на ОНТ занял Марков. Вспоминаем политический анекдот
Как «заслуженные люди Гродненщины» к землякам обращаются
У Лагвінца пералом носу, чэрапна-мазгавая траўма і страсеньне мозгу
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Боевик от Лукашенко
Сплочение и ненависть: как гражданское общество реагирует на массовый хапун
Почему у властей «сорвало крышу»
Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука»
Шендерович: «Сегодня это устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников»
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
МРТ без очередей в Смоленске? Слава победителям!
За лагер баевікоў выдаюць афіцыйна зарэгістраваны летнік пад Асіповічамі
«Кто-то создает картинку специально для Лукашенко»
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»
«Тот неловкий момент, когда собственный народ стал пятой колонной президенту»
«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»
Народ: «Сам Лукашенко сдает нас полностью»
В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
Война в Кревском замке
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Потому что они были бандой
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Политика
24.03.2017
Лукашенко: «Зарплату в 500 долларов железобетонно надо сделать»

Он конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан, находясь в рабочей поездке в Гродненской области.

— Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу, — пояснил он, сообщает пресс-служба главы государства. — Например, сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда.

При этом, по его словам, необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям.

Фотожабы: «Работу к 1 мая. От создателей фильма «Всем по $ 500 в 2017-м»

— Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже не дорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать. Мы должны помочь людям найти работу. Поэтому вот так надо понимать: предложить человеку работать, задействовать его везде.

Лукашенко пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти:

— Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться. То есть, если на предприятии сокращают несколько человек, руководители производства вместе с органами власти должны решить, куда их трудоустроить.

И поинтересовался уровнем заработной платы в Гродненской области, напомнив о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте $ 500:

— Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:18)
Главное
Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
«Пожалейте бабу Фросю!
У нее уже Корвалол заканчивается!»
Аўтаматчыкі патрулююць Кастрычніцкую плошчу
Люди в «трениках»
Фото утра: «Стена Щеткиной» снова «замироточила»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY