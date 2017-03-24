Лукашенко: «Зарплату в 500 долларов железобетонно надо сделать»

Он конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан, находясь в рабочей поездке в Гродненской области.

— Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу, — пояснил он, сообщает пресс-служба главы государства. — Например, сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда.

При этом, по его словам, необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям.

Фотожабы: «Работу к 1 мая. От создателей фильма «Всем по $ 500 в 2017-м»

— Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже не дорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать. Мы должны помочь людям найти работу. Поэтому вот так надо понимать: предложить человеку работать, задействовать его везде.

Лукашенко пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти:

— Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться. То есть, если на предприятии сокращают несколько человек, руководители производства вместе с органами власти должны решить, куда их трудоустроить.

И поинтересовался уровнем заработной платы в Гродненской области, напомнив о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте $ 500:

— Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать.