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Скандалы
24.03.2017
СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Вороненкова

Названо имя убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного накануне в центре Киева.

Украинский сайт «Обозреватель» утром 24 марта сообщил со ссылкой на собственные источники, что убийцей Вороненкова был некий 28-летний Павел Паршов. При этом издание указало, что на сайте МВД Украины в списке разыскиваемых есть данные человека с такими же именем и фамилией.

«Обозреватель» опубликовал скриншот профайла Павла Паршова с сайта министерства. Согласно ему, Паршов родился в 1988 году в Днепропетровске. Он указан на сайте МВД как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем), отмечает newsru.com.

Ранее источники издания сообщили, что убийца Вороненкова был 1988 года рождения и разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины.

Кроме того, украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил накануне в ролике на своем канале в YouTube, что убийцей Вороненкова был Павел Паршов 1988 года рождения из Днепропетровска, пишет сайт «Страна.ua».

— Находился в розыске, что не помешало ему в итоге вступить в Национальную гвардию, то есть в один из батальонов, получить оружие на руки, отвоевать, получить ранение, вернуться, ну а потом застрелить экс-депутата Государственной думы Вороненкова, — пояснил автор видео.

Официально имя стрелка пока не названо. Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы РФ был агентом российских спецслужб. По его словам, преступника завербовали в 2014 году, после чего он внедрился в Нацгвардию и проходил там службу. При этом сотрудник МВД не стал раскрывать личность киллера и выразил надежду, что об этом вскоре расскажет Служба безопасности Украины (СБУ) или Генпрокуратура.

За несколько дней до смерти Вороненков дал интервью The Washington Post. Как утверждают журналисты издания, на момент беседы экс-депутат уже знал, что его жизнь в опасности.

 
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