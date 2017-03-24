Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»

Бывший контрразведчик рассказал «Салідарнасці», что думает о задержанных «боевиках», а также – возможных событиях накануне субботних протестов.

На фоне последних жестоких и массовых задержаний активистов оппозиции, а также информации о «профессиональных боевиках», опубликованной КГБ, мы поинтересовались у подполковник запаса КГБ Сергей Анисько его профессиональным мнением насчет всего происходящего.

О задержанных «боевиках»

– Насчет сюжетов и страшилок про всех этих «экстремистов» и «участников бандформирований», которых показывают по телевидению последние три дня, у меня есть сомнения. И вот почему.

Во-первых, еще в советские времена в КГБ был негласный лозунг работы: смотреть за горизонт, а работать на упреждение. То есть, если поступает информация, особенно по террористической угрозе, подозреваемые немедленно должны быть изолированы. Но! У нас выходит, что вдруг по команде «фас» эти боевики появляются. Возникает вопрос – ребята, почему их раньше не разоблачили?

Во-вторых, как добросовестный телезритель, я вижу – мне показывают, что в Столбцовском районе нашли закопанную в землю арматуру… Или у этих экстремистов мозгов нет, или у наших силовых структур с фантазией тяжеловато. Резать арматуру и прятать в этом районе, чтобы потом привезти на акцию в Минск? В Колядичах любая металлобаза вам за пять минут нарежет этой арматуры и не надо ничего прятать.

В-третьих, я очень внимательно рассматривал картинку, где на столах лежало оружие холодное и огнестрельное. По поводу холодного: два ножа, которые там были – у меня точно такие есть (друзья подарили со всеми документами, то есть, они свободно продаются).

Дальше – ружья помповые: они недоукомплектованные, для стрельбы шариками. Патроны, как видно на фотографии, холостые – обжатые со всех сторон.

Что касается того, что там лежит похожее на автомат… Извините, я бываю иногда в Москве, там на Белорусском вокзале лежат АКМ игрушечные, ну точная копия настоящего, один в один. Действительное это оружие или нет – могут сказать только криминалисты.

О нестыковках, которые подрывают версию силовиков

– Недоверие к мелочам оборачивается недоверием ко всей информации. Лично у меня с самого начала вызвал вопросы сюжет с прорывом джипа с территории Украины. Но потом, когда украинцы высказали протест и потребовали объяснений, Беларусь официально опубликовала документ и сказала, мол, да-да, автомобиль не с вашей стороны прорывался.

Уже тогда появились сомнения – а не постановочный ли это трюк?

Более того, почему не был показан государственный номер этого автомобиля? Какой стране он принадлежит, какому региону? Я не видел этого номера.

Показали лица задержанных нарушителей, их паспорта? Этого тоже не было. Вот эти мелкие нестыковки у людей порождают сомнения и, мягко говоря, скептицизм к работе всех силовых структур.

О том, почему милиция не только задерживает, но и избивает белорусов

– Наверное, для властей выгодно, чтобы все происходило в максимально жесткой форме: чтобы запугать народ, чтобы люди не вышли на митинг 25 марта. Кроме того, эти задержания осуществляли не оперативные сотрудники МВД или КГБ, а сотрудники ОМОНа. Этим ребятам говорят: надо задержать таких-то, возможно, у них есть оружие. А спецназ всегда действует максимально жестко.

Так что, на мой взгляд, роль играют эти две вещи. Хотя, конечно, доставлять в РОВД пенсионерку, как это делал подполковник милиции в Бобруйске, это уже просто маразм.

О том, чего ждать 25 марта

– Мне кажется, власть не допустит сосредоточения митингующих в тех точках, которые озвучены. Метро перекроют, устроят ремонтные работы, везде будет ОМОН, будут работать громкоговорители, будут хватать людей…

24 марта возле КГБ начали разбирать плитку. Фото Еврорадио

Но самое главное, не будет практически никого из организаторов. Думаю, Статкевич и Некляев эту ночь в своих квартирах не переночуют. И этим власть вроде бы себя обезопасила.

Но здесь есть вторая опасность – толпа останется без вожака. И что может произойти, честно говоря, я даже не могу предположить. Что возникнет в головах людей, особенно молодых, которые разозлены действиями милиции, задержанием своих товарищей – ни вы, ни я, ни председатель КГБ предсказать не в состоянии.