Правозащитники собирают информацию о задержанных спецслужбами 21-22 марта

Как сообщает правозащитный центр «Весна», продолжается сбор информации о людях, арестованных силовиками и обвиненных в подготовке «массовых беспорядков».

Юристы отмечают, что к ним при задержании применялась физическая сила, проходили обыски по месту жительства. Правозащитники также просят белорусов сообщать любую полезную информацию о задержанных. Список состоящий из 25 фамилий можно найти здесь.

Напомним, как сообщает КГБ, оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе «с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности».

Всего же в течение нескольких дней были задержаны сотни активистов и лидеров оппозиционных политических организаций.