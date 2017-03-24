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Скандалы
24.03.2017
Салiдарнасць
Руководителя клуба «Патриот» отпустили после ночи допроса

Об этом в Facebook cообщил основатель «Белого легиона» Сергей Числов.

 «Николая отпустили. С 19:07 вчера до сегодняшнего утра — допросы, обыски — дом, дача, гараж — отпустили. Но не факт, что не будут пробовать по другим статьям», — написал он.

Ранее Сергей Бульба (Числов) сообщил о задержании своего брата, руководителя клуба «Патриот» Николая Михалькова. 23 марта того пригласили на беседу в КГБ Бобруйска.

Михальков — руководитель военно-спортивного клуба «Патриот» на базе Центра творчества детей и молодежи в Бобруйске. Сам Михальков — в прошлом кадровый офицер, который служил в одной из воздушно-десантных бригад специального назначения.

Его сын, Ян Михальков, был задержан 21 марта по делу о массовых беспорядках. Брат Михалькова, Сергей Бульба (Числов) — основатель «Белого легиона», активисты которой задержаны.

 
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