Руководителя клуба «Патриот» отпустили после ночи допроса

Об этом в Facebook cообщил основатель «Белого легиона» Сергей Числов.

«Николая отпустили. С 19:07 вчера до сегодняшнего утра — допросы, обыски — дом, дача, гараж — отпустили. Но не факт, что не будут пробовать по другим статьям», — написал он.

Ранее Сергей Бульба (Числов) сообщил о задержании своего брата, руководителя клуба «Патриот» Николая Михалькова. 23 марта того пригласили на беседу в КГБ Бобруйска.

Михальков — руководитель военно-спортивного клуба «Патриот» на базе Центра творчества детей и молодежи в Бобруйске. Сам Михальков — в прошлом кадровый офицер, который служил в одной из воздушно-десантных бригад специального назначения.

Его сын, Ян Михальков, был задержан 21 марта по делу о массовых беспорядках. Брат Михалькова, Сергей Бульба (Числов) — основатель «Белого легиона», активисты которой задержаны.