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Лица
24.03.2017
В Минске под дегустацию именного пива открыт символический дворик Чапского

«Аливария» презентовала специальную линейку европейского пива — Karol Jan.

Дворик, в котором появилась символичная «звезда», можно отыскать по адресу Зыбицкая, 6. Ориентир — одноименный бар «Чапский»

Варить сорт начали на этой неделе в пивоварне, построенной легендарным мэром Минска — Каролем Яном Чапским, в честь которого открыли неофициальный именной дворик и символическую «звезду».

— 2017 год для всех нас очень символичный — нашему городу исполнилось 950 лет. К такому юбилею мы решили еще больше акцентировать внимание на личности одного из самых ярких его руководителей — графа Чапского. Он преобразовал пивоварню, много инвестировал в город Минск и принес в Беларусь европейские традиции. «Оливария» – это старейшая действующая в Минске пивоварня: уже больше 150 лет мы идем со столицей рука об руку, видим, как меняется город и вкусы его жителей — и стараемся не отставать. Наши новые сорта Karol Jan – это символический подарок в юбилейный год его жителям, — говорит генеральный директор пивоваренной компании «Оливария» Денис Шерстенников. — Мы создали наше новое пиво как раз для тех, кто хочет наслаждаться белорусским продуктом европейского качества.

Karol Jan Dunkel – темное традиционное немецкое пиво с насыщенным солодовым вкусом, чуть приметной горечью, сухим округлым окончанием. Обладает глубоким светло-каштановым цветом с отливом меди. В полном вкусе этого пива присутствуют ароматы поджаренного хлеба с маслом, которые плавно переходят в нотки карамели и завершаются тонким ароматом инжира.

— Европейское пивоварение — это мое любимое направление. Признаюсь честно, Бельгия и Германия были выбраны неспроста — это те регионы, к которым я питаю особую симпатию. В их традициях сочетается творчество и аскетизм — и в результате получаются отличные сорта пива, — комментирует главный пивовар пивзавода «Оливария» Наталья Орлова. — Пиво Karol Jan Blonde следует пить из бокалов-«тюльпанов». Оно идеально сочетается как с традиционными закусками — колбасками, сыром, так и с десертами: абрикосовым пирогом, лимонным тартом или бельгийскими вафлями. Сорт Karol Jan Dunkel лучше подавать в бокале формы «рупор», под сытную пряную еду: барбекю, сосиски, мягкие сыры. На десерт выберите гранатовый тарт с грецкими орехами.

 
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