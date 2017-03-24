Половина белорусов подозревают, что за ними шпионят

Специалисты компании ESET провели исследование о киберугрозах для белорусских пользователей.

Доля установок в нашей стране нелицензионного программного обеспечения в 2015 году составляла 85%. При этом на крупных предприятиях и сегодня до 20% установленных программ – нелицензионные копии. Впрочем, в этом смысле мы не уникальны.

– Эти цифры практически не отличаются от данных по другим странам СНГ, – отмечает глава компании ESET в России и СНГ Денис Матеев. – Из позитивных моментов можно отметить, что с каждым годом количество легальных установок программного обеспечения в Беларуси увеличивается на 1-2%.

Интересно, что когда у белорусских пользователей спросили, почему они не используют лицензионные программы, 21% респондентов ответили, что это принципиальная позиция.

Большинство же опрошенных считают, что цены на легальные программы слишком высокие. Хотя, по мнению специалистов, при этом люди рискуют потерять еще больше.

– 75% кибератак на компании предпринимается ради финансовой выгоды, – отмечает технический консультант компании ESET Виктор Куратов. – Большая часть вредоносных программ создается для обогащения вирусописателей или операторов.

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