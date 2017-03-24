Скончался ксендз Нестюк из костела в Гервятах

Умер ксендз Леонид Нестюк, который более 20 лет служил в «белорусском Нотр-Даме» — костеле в Гервятах (Гродненская область). О смерти сообщил в Facebook священник Сергей Суринович.

Напомним, 21 марта Леонида Нестюка госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Святар, што дзейсніў прыгажосць… Кс. Леанід Несцюк з Гервятаў пакінуў гэты свет. Вечны яму супакой і словы ўдзячнасці. (…) Прыклад лагоднага, адукаванага і выхаванага чалавека, заўсёды з усмешкай, заўсёды ветлівы. Удзячны яму, бо глядзеў на яго і вучыўся, вучыўся і захапляўся чалавекам і чалавечай паставай. (…) Вельмі шкада, што яго ўжо няма, але прыклад і яго справы застаюцца», — написал Сергей Суринович.

Костел в Гервятах часто называют «белорусским Нотр-Дамом», ежедневно его посещают многочисленные туристы со всей страны и из-за рубежа.

Фото Герман Сачук

Отец Леонид Нестюк, изучив основы ландшафтного дизайна, за эти годы создал рядом с костелом дендропарк и обустроил ранее пустующую площадь с фигурами двенадцати апостолов. Под руководством ксендза снесли старые сараи, обновили фасад костела, построенного более 100 лет тому, заменили крышу, гродненские художники восстановили два окна в святыне. Ксендз Леонид Нестюк известен в Беларуси и далеко за ее пределами.