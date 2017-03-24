Кресло Киселя на ОНТ занял Марков. Вспоминаем политический анекдот

Назначен новый глава государственного телеканала ОНТ.

Председателем правления ЗАО «Второй национальный телеканал» по предложению Александра Лукашенко назначен Марат Марков, сообщили БЕЛТА(ГИП) на телеканале. Собрание акционеров ОНТ поддержало его кандидатуру.

Ранее Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

Руководителем же ОНТ много лет был Григорий Кисель. Одним из моментов его биографии, который запомнился широкому кругу белорусов, стал анекдот про Лукашенко, рассказанный из-под палки.

Политический анекдот о самом себе глава государства попросил рассказать Киселя на пресс-конференции 23 декабря 2011 года в присутствии нескольких сотен журналистов.

Кисель сначала заметно растерялся.

— Может, не надо, — попросил он.

— Ну, расскажи, давай, — настоял Лукашенко.

Зал взорвался хохотом. А многие телезрители впервые услышали смех главы государства в прямом эфире.

Кисель от волнения анекдот забыл, но потом собрался.

— Плывут в лодке Лукашенко, Обама и Медведев. Обама говорит: «Я грести не могу, я глава великой державы». Медведев говорит: «Я тоже не могу грести веслами, я президент великой страны». Лукашенко говорит: «Давайте проголосуем». Тут меняется картинка: в лодке сидит Лукашенко, а Обама и Медведев гребут. И Медведев говорит Обаме: «Опять Лукашенко нас наколол — нас трое, а за него проголосовало четверо.