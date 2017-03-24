Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кресло Киселя на ОНТ занял Марков. Вспоминаем политический анекдот
Как «заслуженные люди Гродненщины» к землякам обращаются
Фотафакт. Аўтаматчыкі патрулююць Кастрычніцкую плошчу
Как белорусы кормят россиян китайской икрой
Вслед за сыном задержан руководитель клуба «Патриот»
У Лагвінца пералом носу, чэрапна-мазгавая траўма і страсеньне мозгу
Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне
Лидера «Моладзі БНФ» отчислили из БГУ
Лукашенко пригласили в США
Міністра ўнутраных спраў Шуневіча ўзнагародзілі ўрадавай граматай
СТВ: Задержанный по делу «боевиков» рассказал о планируемых беспорядках на День Воли в Минске
В деле «боевиков» всплыл тайник с оружием
Уникальные материалы переданы коллекционерами в музей военной истории Беларуси
Беременная жена убитого экс-депутата Госдумы упала в обморок на месте его гибели
Что за оружие показали на БТ?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Боевик от Лукашенко
Сплочение и ненависть: как гражданское общество реагирует на массовый хапун
Почему у властей «сорвало крышу»
Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шендерович: «Сегодня это устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников»
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
Во вторник ожидается снег с дождем, до +8°С
За лагер баевікоў выдаюць афіцыйна зарэгістраваны летнік пад Асіповічамі
«Кто-то создает картинку специально для Лукашенко»
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»
«Тот неловкий момент, когда собственный народ стал пятой колонной президенту»
«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»
Народ: «Сам Лукашенко сдает нас полностью»
В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
Война в Кревском замке
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Потому что они были бандой
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
24.03.2017
Салiдарнасць
Кресло Киселя на ОНТ занял Марков. Вспоминаем политический анекдот

Назначен новый глава государственного телеканала ОНТ.

Председателем правления ЗАО «Второй национальный телеканал» по предложению Александра Лукашенко назначен Марат Марков, сообщили БЕЛТА(ГИП) на телеканале. Собрание акционеров ОНТ поддержало его кандидатуру.

Ранее Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

Руководителем же ОНТ много лет был Григорий Кисель. Одним из моментов его биографии, который запомнился широкому кругу белорусов, стал анекдот про Лукашенко, рассказанный из-под палки.

Политический анекдот о самом себе глава государства попросил рассказать Киселя на пресс-конференции 23 декабря 2011 года в присутствии нескольких сотен журналистов.

Кисель сначала заметно растерялся.

— Может, не надо, — попросил он.

— Ну, расскажи, давай, — настоял Лукашенко.

Зал взорвался хохотом. А многие телезрители впервые услышали смех главы государства в прямом эфире.

Кисель от волнения анекдот забыл, но потом собрался.

— Плывут в лодке Лукашенко, Обама и Медведев. Обама говорит: «Я грести не могу, я глава великой державы». Медведев говорит: «Я тоже не могу грести веслами, я президент великой страны». Лукашенко говорит: «Давайте проголосуем». Тут меняется картинка: в лодке сидит Лукашенко, а Обама и Медведев гребут. И Медведев говорит Обаме: «Опять Лукашенко нас наколол — нас трое, а за него проголосовало четверо.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Сплочение и ненависть: как гражданское общество реагирует на массовый хапун
Как не попасть в ловушку властей в День Воли
Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Боевик от Лукашенко
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY