Белорусские спецслужбы опубликовали устрашающие подробности дела «боевиков».

В частности, в четверг Комитет государственной безопасности заявил, что среди задержанных активистов оказались профессиональные боевики. И добавил, что в ходе обысков были изъяты «автомат Калашникова, три карабина, два пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры» и прочее.

«Салiдарнасць» собрала реакцию пользователей дискуссионной площадки talks.by и лидеров мнений Facebook.

Siarhiej Navumchyk: «Самае моцнае ў сьпісе «изъятого» з заявы КДБ – не аўтамат Калашнікава, а – «аптечка натовского образца». Для аўтараў заявы будзе страшэнным адкрыцьцём, што іх вярхоўны галоўнакамандуючы езьдзіць на NATOўскім браневіку (калі толькі ягоны мэрсэдэс не скляпалі на братнім АвтоВАЗе)».

Viktar Malishevsky: «Теракт в Лондоне, задержано 7 подозреваемых. Два дня до Дня Воли в Минске, задержано два десятка подозреваемых».

Андрэй Бастунец: «Говорят, мирные акции протеста, мирные собрания... Какие же они мирные?! – если мы видим вынесенные двери, разбитые стекла машин, избитых людей?! Правда, все это – дело рук (в прямом смысле слова) тех, кто должен был бы охранять порядок на этих акциях (которые и были бы мирными, если бы «охраннички» не вмешались).

«Ой, да хватит уже заливать. Никто вам не верит».

«А чего же их раньше не ловили?»

«Среди задержанных профессиональные боевики, а также терминатор, робокоп, семь инопланетя, спайдермен, Бэтмен и Дункан Маклауд! Смех да и только!»

«Пора делиться опытом со спецслужбами других стран».

«Но где визитка Яроша?»

«Пожалейте бабу Фросю! У нее уже корвалол заканчивается!»

«Кругом в стране боевики, а военного положения до сих пор нет».

«Даже бабки возле подъезда уже хихикать начали после просмотра выпусков новостей».

«Это на самом деле не смешно. Сейчас невиновных людей еще и закрыть надолго могут».