Как «заслуженные люди Гродненщины» к землякам обращаются

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Общество
24.03.2017
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Обращение председателя СПК «Прогресс-Вертелишки»,
с недавних пор Героя Беларуси
Василия Ревяко и председателя колхоза им. Кремко Сергея Кремко.
Без комментариев.
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