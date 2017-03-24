Люди в «трениках»

Который день подряд читаю комментарии разных официальных особ по поводу правомерности гражданской одежды сотрудников органов внутренних дел во время недавней акции, но так и не могу найти ответа на главный вопрос.

Архивное фото. Задержание одного из участников «вечера аплодисментов»

Сегодня у «людей в трениках», которые атаковали троллейбус, адвокатов развелось больше, чем у тузика блох. Телевизор и госСМИ чуть ли не каждый час выдают нам комментарий того или иного эксперта, который рассказывает, что «сотрудники органов внутренних дел могут осуществлять свои полномочия как в форме, так и в гражданской одежде». Мол, напрасно всякие там возмущаются — все было законно, а штатскую одежду — штаны и спортивный костюм, в которой силовиков замечают на различных акциях, им даже выдает государство.

— Сотрудник органов внутренних дел всегда на работе. Даже если он идет после работы домой и является очевидцем правонарушения, он должен его пресечь, — объясняет нам необязательность формы представитель Генпрокуратуры Марина Попова.

И с ней тут, конечно, сложно поспорить: «должен пресечь» и одежда здесь не важна. Как врач должен помочь умирающему, даже если его халат остался в кабинете.

Но все же ловить грабителя в нерабочее время и исполнять свои служебные обязанности во время акций — это две большие разницы. Вряд ли ведь кто-то поверит, что 15 марта отряд спецназовцев просто прогуливался по улице в выданных государством спортивных костюмах и случайно заметил подозрительный троллейбус, в окнах которого сверкали ненавистью глаза потенциальных преступников?

Наши дни

Но меня мучает даже не этот вопрос. Я не понимаю, чего они вообще поперлись на эти задержания в «трениках»? Ведь и так всем было понятно, что за «спортивная команда в тренировочных костюмах» налетела на троллейбус. Тогда в чем смысл маскарада?

Да, я тоже поддерживаю мнение, что «люди в штатском» на акциях мало чем отличаются от «людей в масках» — и у тех и у других есть желание быть неопознанными. Но одно дело пытаться спрятаться поодиночке среди гражданских в толпе — тут я хотя бы могу понять логику. И совсем другое — дружным строем в одинаковых спортивных костюмах штурмовать общественный транспорт.

Они что, надеялись, что никто ничего не заметит и едущие в троллейбусе посчитают, что так и надо? Открою большой секрет: людей из транспорта у нас выносят пока не так часто, чтобы подобное не привлекло внимание. К тому же все происходило на глазах у нескольких десятков людей, которые еще и сняли про это целое кино.

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Или, может, в таком «камуфляже», по чьей-то логике, задержанные должны были меньше сопротивляться? Как раз наоборот.

Тогда ради чего был этот фокус с переодеваниями? В чью светлую голову пришла идея нарядить своих бойцов в «треники», чтобы потом идеологи посвящали этому целые передачи на разных телеканалах, а милицейские начальники месяц оправдывались, что так тоже можно?

Как гласит крылатое выражение: ребята, вы или штаны наденьте или крест снимите. Хотя в нашем случае хотелось бы как раз наоборот.