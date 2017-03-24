Как белорусы кормят россиян китайской икрой

В России обнаружили еще одну продовольственную проблему, которую якобы создают местному рынку компании из Беларуси.

За пять последних лет Беларусь превратилась в крупного поставщика черной икры. Согласно официальной статистике, экспорт икры осетровой из Беларуси за рубеж за 2012-2016 годы вырос в физических объемах в 7,8 раза, в денежном выражении – в 3,6 раза.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2012 году экспорт черной икры из Беларуси составил 92 килограмма (около 80 тыс. долларов), а в 2016 году достиг объема в 721 килограмм (около 285 тыс. долларов). Особенно впечатляет динамика прошлого года, по итогам которого темп роста экспорта деликатеса составил, соответственно, в объемах и деньгах – 247,8% и 209,4% к 2015 году.

Сложился устойчивый круг крупнейших импортеров белорусской икры, в который входят Россия, Казахстан, Новая Зеландия, Иордания, Молдова и Украина.

В прошлом году, например, российским потребителям было отгружено 533 килограмма белорусской черной икры на сумму свыше 165 тыс. долларов, в Новую Зеландию – 35 килограммов (20 тыс. долларов), в Казахстан – 24 килограмма (свыше 9 тыс. долларов), в Иорданию – 12 килограммов (около 8 тыс. долларов). 71 килограмм на сумму около 70 тыс. долларов отправился по адресу «страна неизвестна».

Так чем же недовольны представители некоторых компаний России?

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