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23.03.2017
Медуза
Британская полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

Человека, который напал на прохожих и полицейских в Лондоне 22 марта, звали Халид Масуд.

Об этом сообщила служба столичной полиции Лондона.

Масуду было 52 года, он был уроженцем Кента. По имеющимся данным, в последнее время он жил в графстве Уэст-Мидлендс (там расположен Бирмингем, где после теракта были задержаны несколько человек).

Халид Масуд был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью и хранение оружия. Последнюю судимость он получил в 2003 году.

В полиции подчеркнули, что на момент совершения теракта он не был под следствием; правоохранительным органам не было известно о его намерении совершить теракт.

22 марта Халид Масуд на автомобиле сбил несколько десятков человек около здания парламента Великобритании в Лондоне и напал с ножом на полицейского, после чего был застрелен.

В результате теракта погибли три человека, в том числе полицейский. Около 30 человек получили ранения.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».

 
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