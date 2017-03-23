Лукашенко пригласили в США

Александр Лукашенко приглашен в Соединенные Штаты Америки на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну.

Об этом сообщили БелаПАН в посольстве США в Беларуси.

«Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президент Лукашенко приглашен на церемонию в ознаменования 100-й годовщины вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну», — сообщили в дипмиссии.

Церемония состоится 6 апреля в Канзас-Сити.