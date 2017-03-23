Сможет ли Беларусь занять выгодную нишу в Шелковом пути?

Почему сотрудничество с Пекином не приносит Минску значимых результатов.

Несмотря на слова Александра Лукашенко, что «великий Китай только с четырьмя государствами имеет такой высокий уровень сотрудничества, и в их число входит Беларусь», а также постоянные заявления о стратегическом партнерстве (которое, к слову, Китай осторожно называет сотрудничеством), реальные цифры от прямого взаимодействия между странами не самые радужные.

Например, в прошлом году экспорт белорусских товаров в Китай составил 468 млн долларов и снизился, по сравнению с 2015 годом, почти вдвое. Для сравнения, в Россию мы экспортировали товаров почти на 11 млрд долларов.

— Китай – самый невыгодный партнер в отношении экспорта-импорта. Торговля характеризуется моноэкспортом: львиную долю занимают калийные удобрения – единственное, что интересует КНР, — говорит эксперт Либерального клуба Александр Филиппов, добавляя, что и прямых инвестиций от партнера Беларусь получает мизер – всего 3,7%, что составляет менее 200 млн долларов.

Исследователь центра Eurasian Countries in Transition Андрей Елисеев отмечает, что даже географическая близость Беларуси к Евросоюзу становится не такой уж и важной. Например, соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже делает Молдову более привлекательной для Китая.

Получается, экономически сотрудничество не приносит значимых результатов и главная задача – ориентация на геополитику?

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