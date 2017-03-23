СТВ: Задержанный по делу «боевиков» рассказал о планируемых беспорядках на День Воли в Минске

В эфире СТВ сообщили о том, что задержанный активист «Белого легиона» рассказал о планируемых беспорядках в Минске 25 марта.

- Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий и упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях - поступило сообщение, что 25 марта, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление, - рассказал задержанный активист в эфире СТВ.

КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ). По делу «боевиков» задержаны 26 человек.

В деле «боевиков» всплыл тайник с оружием