КГБ: по делу «боевиков» задержаны 26 человек

КГБ заявил о том, что среди задержанных активистов «Белого легиона» профессиональные боевики.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госбезопасности, всего по делу «боевиков» задержаны 26 человек.

Кто задержан: По информации КГБ, задержаны активисты «Белого легиона» во главе с Мирославом Лозовским, а также «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем.

«В случае с «Белым легионом» мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками возрастом от 25 до 43 лет», - отметили в КГБ.

В чем их обвиняют: КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ).

Что изъято: Проведено 29 обысков по месту жительства задержанных, пребывания и хранения предметов и документов.

Изъятое оружие

Изъяты автомат Калашникова, три карабина, два пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

Что известно о деле «боевиков»: Как сообщил КГБ, оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.

Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов «Белого легиона» оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. По данным КГБ, лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем.

«Фейковые новости от спецслужб закончились совсем нефейковыми задержаниями»

Планировалось также прибытие боевиков из Украины. Как пояснили в КГБ, «речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми «Белый легион» тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований». Кроме того, КГБ утверждает, что получены данные о возможном участии в акциях экстремистски настроенных групп молодежи из числа иностранных граждан в целях поддержки организаторов протестного мероприятия в Беларуси».

В деле «боевиков» всплыл тайник с оружием

Украина и Литва — о деле «боевиков»: 22 марта Служба безопасности Украины обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине.

21 марта глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал слова Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов, выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

— Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы, — сказал он.