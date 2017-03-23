В деле «боевиков» всплыл тайник с оружием

Один из задержанных активистов «Белого легиона» указал на тайник с оружием в Столбцовском районе.

Скриншот из видео телеканала СТВ

Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.

Тайник с оружием якобы находится в районе деревни Теребейное в Столбцовском районе. Сообщается, что он принадлежал участникам «Белого легиона».

Саперы-пиротехники обнаружили в нем завернутую в мешковину арматуру, две столитровые емкости (также с железными прутами) и шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, пишет БЕЛТА.