Уникальные материалы переданы коллекционерами в музей военной истории Беларуси

В Государственном музее военной истории Беларуси произошло знаковое событие. Коллекция культурного учреждения пополнилась уникальными экспонатами.

В рамках проекта «В поисках утраченного» известные белорусские коллекционеры, авторы популярных изданий по истории нашей страны Владимир Богданов, Владимир Лиходедов и Владимир Пефтиев передали в дар музею документальные свидетельства о событиях Первой мировой войны на территории современной Беларуси.

В скором времени посетители музея смогут увидеть новую экспозицию с уникальными немецкими книгами, оригинальными географическими картами, редкими документами, письмами, открытками и фотографиями. Большинство раритетов посвящены Барановичской и Нарочанской операциям Первой мировой.

«События Первой мировой войны до сих пор остаются на периферии исторических познаний широкой публики. Надеемся, совместными усилиями нам удастся восполнить этот пробел. Тем более что в 2018–м исполнится 100 лет, как окончилась та война», - рассказал участникам мероприятия Владимир Лиходедов.

Владимир Богданов (слева) и директор музея Сергей Азаронок

Передача музею новых уникальных экспонатов стала еще и своеобразным анонсом предстоящему в апреле открытию выставки посвященной Первой мировой войне и 100-летию ее окончания. Экспозиция готовится совместно с коллекционерами и историками Богдановым, Лиходедовым, Пефтиевым и музеем Первой мировой войны, в деревне Забродье Вилейского района.