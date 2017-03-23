Как не попасть в ловушку властей в День Воли

Лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев в Фейсбуке советует белорусам, которые собираются выходить на акцию 25 марта, быть осторожными и участвовать лишь в митинге на Академии наук.

Политик пишет, что перед акцией его в первую очередь интересует вопрос безопасности людей.

Нет никакой защитной схемы поведения

— И тут просто черная дыра. Две недели силовики входили во вкус. Начинали с задержаний на часы, потом пошли сутки, потом журналисты, анархисты. Последние два дня добавились «боевики» и уголовное дело, по которому можно сесть на срок до 15 лет.

Более того, стало понятно, что нет никакой защитной схемы поведения. Ты можешь и на площадь не выходить, и вообще не отсвечивать, но когда-то там попасть в какие-то списки — и всё, жесткое задержание и «подарок» от судебной системы — 12 суток.

План у силовиков есть — это факт

Ситуация изменилась кардинально. Но политики, которые зовут людей на улицу и некоторые СМИ этого не замечают, продолжают повторять как мантру: «Власть никого трогать не будет, ей нужны кредиты. Власть слаба». Да ладно! А то, что мы сейчас наблюдаем, разве не доказывает, этот аргумент не работает! Другие есть? Нет.

«Не надо пугать людей», — слышим мы в ответ на наши вопросы о безопасности: «Они придут — и там разберемся».

Им нужны люди на улице, силовикам они тоже там нужны. И чтобы обязательно дошли до точки, которая развяжет руки тем, кто хочет лобового столкновения.

План у силовиков есть — это факт. Посмотрите, как сработано в деле «Белого легиона». Сначала рассылка с аккаунта в фб сообщений, потом заявления Лукашенко, потом арест. И никакие заявления о взломе аккаунта не помешали. Вот и 25-е все больше выглядит, как ловушка.

Сейчас делать вид, что ничего не произошло, - либо халатность, либо злой умысел

«Мы берем ответственность на себя», — заявляют политики. Только в чем она заключается? Дружины по охране порядка нет, диалога о безопасности с властью тоже, и всего того, что может сделать акцию более безопасной: понятных целей акции, плана, даже базовых инструкций участникам.

Я понимаю, что 17 февраля, когда был придуман проход по проспекту 25-го, все казалось логичным. И правда, власть ограничивалась штрафами организаторам, задержаний не было, людей вышло больше, чем обычно. Можно было подумать, что есть шанс добиться бОльшего. Но сейчас делать вид, что ничего не произошло, либо халатность, либо злой умысел. Да, ответственность за все лежит и будет лежать на власти, но нам с вами. Что с этого? Мы же уже знаем ее как облупленную.

Лидерство заключается не в бездумности, что называется «о.уеть в атаке», а в смелости менять свои планы в зависимости от новых вводных. А их сейчас через край. В том, что лидер оценивает риск и возможный результат. И если 25-е — это не решающий бой (о чем говорят все политики), а лишь очередная то ли акция протеста, то ли праздник, то ради чего рисковать и жертвовать людьми? Жертв уже достаточно.

Надо сконцентрироваться на солидарности с теми, кто уже попал под каток

Поэтому всем своим друзьям, кто собирается идти 25 марта на акцию, я советую быть осторожными и участвовать лишь в митинге на Академии наук. Почему бы не сделать то же самое и тем, кто зовет на улицу? Ради людей. У меня нет никаких данных, что поход по проспекту - это ловушка. Возможно, все пройдет мирно. Но зачем проверять на прочность там, где сил у другой стороны намного больше и сломаться можем мы сами.

Сейчас надо сконцентрироваться на солидарности с теми, кто уже попал под каток, их семьями, вытянуть людей из СИЗО, а страну не дать втянуть в изоляцию, из которой будет лишь один выход, и нам он точно не понравится.

Что делать, если твоих близких задержали