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Скандалы
23.03.2017
Беременная жена убитого экс-депутата Госдумы упала в обморок на месте его гибели

Бывший депутат от «Единой России» Мария Максакова упала в обморок на месте убийства мужа Дениса Вороненкова в центре Киева.

Буквально два дня назад, 21 марта, стало известно, что Максакова ждет четвертого ребенка.

О том, что оперная певица беременна, сообщили журналистам spletnik.ru в близком окружении исполнительницы.

- Мария очень волнуется за предстоящие роды. C российскими врачами связываться не планирует, хотя к ней у следствия претензий нет. Скорее всего, рожать она будет не в Киеве, где сейчас находится, а в Германии – она ведь имеет еще немецкое гражданство.

Старшие дети Марии от предыдущего брака находятся в России.

«Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля»

 
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