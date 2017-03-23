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23.03.2017
Аня Жаркая, SNCMedia
Вся правда о русских девушках (ну почти вся)

Русские девушки – самые красивые? Лучшие мужчины мира мечтают найти себе русских жен? Разуйте  глаза!

Честно говоря, я и сама с удовольствием рассказываю за границей о красоте русских женщин, будучи одной из них. Однако последнее время, глядя по сторонам на вульгарно одетых дам с ищущим взглядом охотника за головами, начинаю сомневаться в истинности этого стереотипа.

Товар лицом

Во-первых, меня смущает чувство стиля. У большинства женщин нашей страны оно отсутствует напрочь, если, конечно, не считать стилем смесь панельной шлюхи и бедной провинциалки.

Отучившись год во Франции и вернувшись с дипломом магистра на родину, я еще в аэропорту была поражена и количеством косметики, накладываемой нашими женщинами на лицо в качестве штукатурки, и длиной юбок, чуть прикрывающих трусы. Как шутили мы в свое время в университете, не будь нижнего белья, из-под юбки торчала бы веревочка от тампона.

Я ничего не имею против мини-юбок, сама женщина, сама люблю, но все должно быть: а) в меру; б) уместно; и в) хорошо выглядеть. А эти «правила трех» в России принципиально игнорируются. Да, француженки, конечно, тоже не идеал. Редко моют голову, громко сморкаются на людях, предпочитают надевать абсолютно не подчеркивающие фигуру балахоны или мешковатые свитеры. Но они хотя бы выглядят в них органично, и их не хочется сразу или раздеть до конца – раз не так уж много осталось, или надеть что-то еще сверху, чтобы прикрыть торчащее во все стороны голое тело. Открываешь низ – закрывай верх, оголила ноги – прикрой декольте, все просто. Но почему-то не для русской женщины, мечтающей успеть выйти замуж до 21. Иначе уже не возьмут, так и останешься старой девой. А так как мозги сходу не продемонстрируешь, приходится, видимо, демонстрировать то, что видно сразу: ноги, попу и грудь. И покупательскую способность приобрести море косметики.

Королевы секса

Во-вторых, доступность и сексуальная раскованность. Женщин в России много, гораздо больше, чем мужчин, тут Америку открывать не надо. Естественно, и конкуренция повышенная. Прощелкаешь клювом, останешься без мужика. А одинокая женщина в нашей стране до сих пор воспринимается не как «независимая и самостоятельная, любящая себя», а «несчастная и никому ненужная», она вызывает жалость почти такую же, как бабушки, живущие на одну пенсию. И материальный уровень тут не при чем, будь она хоть трижды партнер компании.

Одна – значит несчастна. Вот и приходится женщинам многое прощать, еще больше позволять и на многое закрывать глаза. Чего у нас только нет: курсы профессионального минета, раскрытие себя как женщины, пробуждение сексуальной энергии... Ни одна европейка не будет уделять оргазму мужчины столько внимания, как русская. К сексу мы относимся как к Олимпийским играм: если медаль, то только золотая, если место, то только первое.

Победителей, как говорится, не судят. Австрийцы, например, которым посчастливилось переспать с русской женщиной, не забывают их никогда и ходят потом всю жизнь щенками, ожидая подачки. Большинство австриек в этом смысле холодны и консервативны: секс только в темноте, с задернутыми шторами, закрытыми глазами, в миссионерской позе, в строго отведенное время. Список табу пополняется с каждым годом. Узнав об этом, мы с однокурсницами даже думали организовать в свое время спасительную миссию в Австрию. В конце концов, то, что Красный крест оказывает медицинскую помощь, – это нормально, и ни у кого не вызывает дискуссий, почему же сексуальную помощь не оказать...

Однако на каждый плюс найдется минус. То, что русские женщины настолько сексуально раскованны, пугает европейцев – им кажется, что от раскованности недалеко от распущенности, а от распущенности до неверности. Страшно! Мой хороший друг, итальянец, уже год не может найти себе в России жену (из тех, которые «самые лучшие в мире»). Прямо в аэропорту его схватила ragazza, только что проводившая в командировку мужа и поэтому свободная. Потом попался в ГУМе в лапы девушки из эскорт-услуг, очень красивой, но очень плохо говорящей по-английски.

Ну а напоследок и вовсе история для артхаусного кино: очередная пассия на четвертом свидании сообщила ему, что она замужем, у нее есть ребенок и вообще она беременна. Но готова продолжать отношения, если это его не смущает. Его почему-то смутило.

Мужик за все платит?

В-третьих, деньги. Я считаю, то, что мужчина платит за женщину, – это нормально. Но то, что он содержит ее целиком и полностью только за то, что она вся такая прекрасная и безотказно делает минет, это уже перебор. Женщина не является приложением к мужчине. Она – самостоятельная личность, которая, даже если не работает, как минимум занимается собственным образованием, имеет хобби, готовит, убирает, воспитывает детей, умеет поддержать беседу и, если нужно, поддержать мужчину, подставив свое хрупкое плечо.

Наши немногочисленные обеспеченные мужчины разбаловали русских женщин. Ни один уважающий себя иностранец не купит своей спутнице машину, шубу, колье, дом и годовое обслуживание в спа-салоне просто потому, что она женщина, а он мужик и зарабатывает деньги. Нет, у них там не все так просто. Тут и разделение бюджетов, и брачный договор, и экономия в мелочах (продукты по акциям, душ строго 5 минут, выкручивание лампочек, чтобы меньше платить за электричество), и другие немаловажные нюансы, которые способны защитить европейца от приживалки (если он, конечно, не совсем потерял голову). Просто так не разгуляешься. И это правильно.

У меня много друзей-бизнесменов, которые полностью содержат своих жен (подобранных зачастую в стрип-клубах), а те воротят носы, встают в два часа дня, бегают по салонам красоты и даже не занимаются воспитанием собственных детей, не то что домом. За какие такие заслуги перед отечеством? Европеец подобное терпеть не будет никогда. Год, два, а дальше – «так пойди же попляши», разговор короткий. Нашим женщинам есть чему поучиться.

Решать, конечно, вам, но мне кажется, что званию «лучшие женщины» надо соответствовать, и многие представительницы слабого пола нашей страны до него явно не дотягивают.

 
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