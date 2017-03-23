«Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля»

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве «актом государственного терроризма со стороны России» В Кремле, в свою очередь, назвали абсурдными «измышления» о российском следе.

Русская служба Би-би-си собрала первые комментарии по поводу резонансного преступления.

Денис Вороненков. Фото ANNA ISAKOVA/TASS

Бывший депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева возле гостиницы Premier Palace в четверг днем. Его охранник и стрелявший госпитализированы. Предполагаемый киллер получил ранение в голову и грудь. Он умер в больнице, сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

В прошлом году Вороненков уехал на Украину и дал показания по уголовному делу против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Он также выступил с серией разоблачительных заявлений, в том числе о том, что советник Владимира Путина Владислав Сурков был якобы против присоединения Крыма к России.

В России в отношении Вороненкова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. КПРФ отмежевалась от него после «побега» на Украину.

Москва и Киев после убийства экс-депутата обменялись взаимными обвинениями в причастности к гибели россиянина. Кроме политической, в Госдуме прозвучала и версия, связанная с бизнесом бывшего парламентария.

- Люди потеряли надежду вернуть соответствующие деньги, - сказал экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.

Петр Порошенко, президент Украины:

- Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он вынужден был покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

- Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными.

Александр Вакуленко, начальник главного следственного управления Национальной полиции Украины:

- Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине.

Юрий Луценко, генпрокурор Украины:

- Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры очень важные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля.

Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины:

- Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб.

Франц Клинцевич, замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

- Я однозначно на первое место ставлю версию, связанную с провокацией службы безопасности Украины. Это характерные вещи, абсолютно соответствуют их стереотипу поведения, методике действий - то, что сегодня, в последнее время, делает и служба безопасности, и вообще украинская власть.

Антон Геращенко, советник главы МВД Украины:

- Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат.

Николай Ковалев, экс-директор ФСБ, депутат Госдумы:

- Нужно искать все причины именно в сфере криминала, в сфере финансовых претензий, которые к нему предъявлялись. Я думаю, что мы реально знали десятую часть того, что ему готовы предъявить, и те претензии, которые звучали. Его попытка скрыться в Киеве привела, судя по всему, к тому, что люди потеряли надежду вернуть соответствующие деньги.