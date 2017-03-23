Что за оружие показали на БТ?

22 марта на белорусских телеканалах показали сюжеты, где попытались объяснить причины массовых задержаний в Беларуси. Сообщалось, что по всей стране прошло около двух десятков обысков.

Единственный задержанный, кого показали во время обыска в квартире, ― некий Виктор Данилов. У него дома нашли целый арсенал: гранаты, запалы, сапёрные лопатки, дробовик и даже автомат Калашникова. Еврорадио попросило эксперта по оружию и охотника со стажем, пожелавшего остаться инкогнито, рассказать подробнее об «арсенале», который показали телевизионщики.

Кадр из сюжета БТ

― Там лежат стальные шлемы образца 1968 года СШ-68, которые уже не используются в армии, но их до чёрта лежит на складах. Слева в ряду оружия лежит отдельный ствол от какого-то помпового ружья. Но его невозможно идентифицировать.

Дальше мы видим... называют это карабином, но карабин, это всегда нарезное оружие, а это гладкоствольное ружьё. Маркетинговое название «Ижевский оружейник». Сделано на базе автомата Калашникова «Сайга» 410 калибра. Это самый маленький калибр, который используется в гладкастволе. Применяют такой карабин для охоты на мелких животных и птиц. А также для практической стрельбы. Внешне он, конечно, такой агрессивный, внешне он крутой. Его любят покупать любящие пострелять по банкам или по мишеням. То есть это не охотничье оружие. Его легально можно купить в магазине, если есть разрешение.

Дальше мы видим два насосных ружья. Идентифицировать их невозможно, так как их очень много, но, скорее всего, какие-то турецкие. Разные модели. Вероятно, что ствол, который отдельно лежит слева, запасной ствол от зелёного помповика, у них такое бывает. Это оружие, которое можно абсолютно легально купить, если ты выполняешь все нормы хранения, если ты гражданин без проблем с точки зрения криминала и медицины. Достаточно лишь получить разрешение в милиции. Их используют для охоты. Кроме того, их использует полиция западных стран, и наша милиция тоже. Могут стрелять различными боеприпасами. В том числе, дробью на охоте и резиновыми пулями во время радостных народных гуляний.

Ну и самое правое оружие, которое очень похоже на автомат Калашникова. Не могу ни к чему тут придраться, так как конструктивно это действительно автомат Калашникова. Но этот толстый ствол меня очень смущает. Я таких никогда не видел. Я никогда не занимался страйкболом, поэтому не могу точно сказать, страйкбольный ли это автомат. Могу только сказать, что это очень странный автомат Калашникова, не похожий на боевой. А вот всё остальное ― точно оружие для охоты и практической стрельбы.

По боеприпасам. Какие модели гранат. Те, что беленькие и чёрные ― однозначно макеты. Цвет является отличительной чертой макета. Я это помню ещё с уроков НВП и учёбы в военном училище. Если не зелёная, то 100% макет. Рядом лежат гранатные запалы и непонятные железки. О запалах сказать ничего не могу. Да и о гранатах тоже говорить вот так сложно, потому что нужно хотя бы заглянуть внутрь.

О! Вижу классные патроны. Калибр 5,45, мне кажется. Вижу на них такие желобки. Когда я учился в 10 классе, а в школе у меня профильный предмет был Начальная военная подготовка, то нам такие патроны давали, чтобы мы на скорость набивали автоматные магазины. То есть это однозначно не боевые патроны. Где они такой раритет нашли, я не знаю. Мало того, что у них есть эти желобки, так они ещё и стёртые до металла постоянной разрядкой и зарядкой, краска осталась только в самих желобках. Эти желобки сделаны для отличия боевого патрона от учебного. То есть это даже не холостой патрон, холостой может хотя бы бахнуть, а этот не может ничего.

Дальше я вижу три... или патрона, или гильзы для гладкоствольного ружья. Не могу определить, так как нужно заглянуть хотя бы в их торец. А также я вижу пачки из-под патронов для гладкоствольного оружия, которые есть в свободном доступе, как минимум в пяти, а может, и семи магазинах в Минске.

Пока готовился этот материал, Радыё Свабода взяло интервью у невесты Виктора Данилова, Юлии. Девушка сообщила, что Виктор имел разрешение на хранение охотничьего оружия и показывал ей соответствующие бумаги, хранил оружие парень в соответствующем сейфе.