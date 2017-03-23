Шендерович: «Сегодня это устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников»

Российский сатирик и публицист Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбук рассуждает о режиме и его методах.

«О чем я думаю?

О своей немоте по поводу происходящего.

Потому что все давно сказано, и каждый день только добавляет пункты будущего обвинения, ничего не меняя по существу. Бить тревогу можно было, когда убивали Щекочихина, сажали Ходорковского, пытались отравить Политковскую в дни Беслана...

Сегодня это — устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников. В России у власти — убийцы. Без каких бы то ни было метафор. Мотивы их преступлений — на поверхности, безнаказанность (до поры) полная, и все, кроме дебилов, все понимают. И эта наша молчаливая телячья готовность, по пословице, срать где привяжут, — абсолютный приговор.

Впрочем, про это тоже все давно сказано».

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