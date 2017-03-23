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Скандалы
23.03.2017
Салiдарнасць
Хапун продолжается: Задержаны Шумченко, Логвинец, Сивчик…

23 марта силовики продолжили охоту на общестенных активистов и оппозиционых политиков.

Минск

В Минске задержан общественный активист Павел Юхневич. О задержании он сообщил в Фейсбуке. Активиста задержали вечером, когда он уходил с работы.

***

В обед с применением силы был задержан политолог и общественный активист Алесь Логвинец. По словам его сына Антося, которого также задержали, в микроавтобусе Логвинца избили, хоть он и не сопротивлялся.

Позже сына политолога вместе с вещами отца отпустили. Где сейчас находится Алесь Логвинец, точно не известно. В милиции его сыну отказали в приеме заявления о похищении, заметив, что «КГБ во всем уже разобрался».

В суде Московского района начали рассматривать административное дело в отношении Алеся Логвинца по ст. 17.1(мелкое хулиганство).

Как сообщает Радыё Свабода, в суд вызвали скорую для Логвинца. Позже стало известно, что его повезли в 9-ю больницу.

Активистка Алина Нагорная рассказала, что у Алеся Логвинца, избитого при задержании, болит голова, разбит нос, повреждена рука.

***

Лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик был задержан  во время траурной церемонии на похоронах своего дяди. Политика забрали из автобуса, который ехал на кладбище в Новинках, сообщила Радыё Свабода активистка Елена Толстая:

— Неизвестные люди в черном схватили Вячеслава, избили, затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.

В четверг суд Центрального района Минска заочно приговорил приговорил Вячеслава Сивчика к аресту на срок 15 суток за участие в митинге в Куропатах.

***

Утром в Минске был задержан лидер предпринимателей Анатолий Шумченко. Позже его отвезли в суд Московского района.

Сегодня также были задержаны «молодофронтовцы» Роман Васильев и Дмитрий Кременецкий. У Васильева провели обыск, по словам его жены, Романа задержали в рамках дела о подготовке массовых беспорядков.

Молодечно

Сотрудники милиции пытались попасть в квартиру к активисту из молодежного движения «Пошуг» Павлу Сергею, сообщает правозащитный сайт «Вясна».

***

Суд Молодечненского района признал редактора сайта Kraj.by Светлану Тишко виновной в нарушении порядка организации массовых мероприятий, сообщает Радыё Свабода. Журналистку наказали штрафом в 20 базовых величин (460 рублей) за материал об акции «нетунеядцев», которым она якобы призывала людей к участию в несанкционированной акции.

Гродно

Суд Ленинского района Гродно наказал безработного Виталия Дюка штрафом в размере 15 базовых величин (345 рублей). Такие же штрафы получили социальная работница Валентина Наумова и военный пенсионер Валерий Курчевский, пенсионера из профсоюза РЭП Василия Коробова наказали 7 базовыми величинами (161 рубль). А правозащитник Эдвард Дмуховский наказан административным арестом на 15 суток, сообщает Радыё Свабода.

Гомель

Максим Филипович с матерью в суде. Фото svaboda.org

В Гомеле осужденный ранее на 13 суток ареста блогер Максим Филиповичполучил дополнительные 5 суток. Напомним, что под арестом он держит голодовку.

5 суток суд Советского района Гомеля дал Анатолию Поплавному, который уже одбывает 10-суточный арест.

Бобруйск

В Бобруйске активистку БХД Таисию Кобанчук доставили в милицию для профилактической беседы.

А к бобруйской пенсионерке Любови Санкевич приходил подполковник милиции Сергей Рудько, чтобы доставить ее в РОВД. 

 
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