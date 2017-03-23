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23.03.2017
В центре Киева застрелили беглого экс-депутата Госдумы (обновлено)

Охранник Дениса Вороненкова ранил киллера.

У здания гостиницы Premier Palace на улице Пушкинской в центре Киева около 11:30 произошла стрельба. Стреляли в двух мужчин, один из них погиб.

На фото, выложенных в фейсбуке пользователями Владимиром Серветнюком и Максимилианом Сорокиным, видно, что на тротуаре лежит мужчина, одетый в деловой костюм, и мужчина в куртке и капюшоне.

Позже в эфире телеканала «112 Украина» полиция сообщила, что погибший в перестрелке – экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

«Предварительно установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один мужчина погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка. Событие зарегистрировано. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи», — сказано в сообщении.

Больница, в которую доставлен киллер, взята под охрану полиции.

Напомним, Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о государственной измене Виктора Януковича.

23 января Луценко говорил о том, что его ведомством были допрошены два бывших депутата Госдумы. Один из них — Илья Пономарев (ему в прошлом году дали вид на жительство в Украине), другого генпрокурор не назвал.  «Их показания свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении», — сказал Луценко.

Через несколько дней после этого российская газета «Коммерсант» написала, что вторым депутатом был коммунист Денис Вороненков, переехавший в Украину.

 
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