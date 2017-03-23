Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар и евро подешевели
В центре Киева застрелили беглого экс-депутата Госдумы (обновлено)
Вот это уровень: Доставить в РОВД бобруйскую пенсионерку приехал подполковник милиции
Задержали политолога Алеся Логвинца
Лукашенко: «Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится»
Суд над Статкевичем отложен «до надлежащего уведомления Статкевича о суде»
«Черный копатель» из Жлобина насиловал детей и снимал это на видео
Пока по стране шли задержания, Лукашенко поговорил с европейцами о демократии
Хапун продолжается: Задержан лидер предпринимателей Анатолий Шумченко
Смех сквозь слезы: Один из лозунгов на 25 марта
Наста Дашкевич: После обыска пропали деньги и кот
25 марта ожидается +10°С, по северо-западу небольшие осадки
«И прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и даст нам батарейку. Не даст»
«Ніякі ён не нацыст!» — саслужывец затрыманага Данілава
Андрэй Дынько: Дзве добрыя і дзве кепскія навіны
У Мінску затрыманыя журналісты Белсата
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
Как Лукашенко сам себе противоречил: 4 удивительные цитаты одного дня
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»
Лежит рабочий с «Кроноспана» без сна: что там эта пятая колонна задумала?
«Фейковые новости от спецслужб закончились совсем нефейковыми задержаниями»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Народ: «Сам Лукашенко сдает нас полностью»
В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта
В российском телесериале рассказали о тяжелой жизни в Беларуси, «батьке» и террористах
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
«Последние сравнения из уст Давыдько балансируют на грани разжигания социальной розни»
Литва ответила на «высосанные из пальца небылицы» и «бессмыслицу» Лукашенко
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
Война в Кревском замке
«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии про крыс в ведре»
«Вчера к моим родителям приходили менты, угрожали забрать в интернат сына»
Налоговая инквизиция
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста
«Людей на улицы выводит экономика. Ее заболтать не получится»
Тарас: «Никто Рогнеду не насиловал. Это все сказки»
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Комментарии
23.03.2017
Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты

Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук комментирует смысл одной цитаты Александра Лукашенко и рассуждает о том, почему Беларусь оказалась в ловушке и кто ее смастерил.

«20 марта 2017 г. Александр Лукашенко одной фразой снял все спекуляции, домыслы и прогнозы относительно будущего экономической политики Беларуси. Сказал честно, искренне и предельно откровенно, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Вчитайтесь: «Те реформы, которые нам предлагают, это явно не то, что нам нужно. Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать так, как мы умеем, эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами».

Разъясним смысл этих слов.

Первое. «Кто-то предлагает некие реформы». Как всегда обезличено, туманно и без конкретики. Это как сказать, что вокруг враги, на нашу хрупкую страну нападают силы зла (анонимные) или что мировой финансовый кризис против нас. Фраза ни о чём. Типичный приём троллинга и чёрного PR-а. Нарисовать себе мифического оппонента, приписать ему некие слова, аргументы или предложения, создать воображаемую страшилку, а потом сделать вывод – «Нет, такие реформы нам не нужны».

Какие «такие»? Многое из того, что Беларуси, как и многим другим развивающимся странам мира, советовали МВФ, Всемирный банк или ООН точно не подходит. Это плохая теория, бездумный перенос западных институтов на посттоталитарное, поражённое номенклатурными связями и олигархами поле. На нём действуют понятия, а не законы. На нём за вывесками «суд», «парламент», «правительство» часто скрывается смысловая пустота, а ключевые решения принимаются совсем другими людьми, в других местах.

В Беларуси, как и в любой другой стране, много людей предлагают разные, часто прямо противоположные реформы. Например, в Беларуси, как и в России, есть люди, которые предлагаю обеспечить бизнес доступом к дешевым кредитным ресурсам за счёт денежного печатного станка, а для минимизации соблазнов запретить или резко ограничить использование иностранных денег. Денежную эмиссию предлагается канализировать в «приоритетные», «стратегические», «высокотехнологические», «валовообразующие» проекты и предприятия. Все решения принимают распорядители чужого (политики и чиновники). В Беларуси такую ересь поддерживают многие товарищи с научными погонами из Академии наук, БГУ, БГЭУ, БНТУ и их менее значимых региональных клонов. Некоторые из них уже договорились до того, что увидели в Беларуси «распоясавшийся капитализм». Может, А. Лукашенко выступает против таких реформ? Нет ответа. Или он против того, чтобы не давать бюджетные деньги хронически убыточным предприятиям без качественного управления? На словах он вроде бы против, а на деле? Нет ответа. Неужели не «по-людски» прекратить разорять предпринимателей безумными штрафами, лишая десятки тысяч семей надежды на светлое будущее в своей родной стране? На словах вроде бы нет, а на деле? Нет ответа.

Второе. «… Давайте будем решать так, как мы умеем» - предлагает Лукашенко. Как белорусские власти умеют, мы прекрасно знаем. Жить в долг, тратить незаработанное, делать расчёты с потолка, ставить тарифы монополий наобум, забирать в Центр львиную долю денег и ресурсов и планировать на глазок, перераспределять убытки через инфляцию и девальвацию, прощать нерадивых, бездарных менеджеров госпредприятий и давать им руки миллиарды долларов бюджетных денег, душить налогами и проверками производителей товаров и услуг, запрещать потребителей наслаждаться мировыми, т. е. низкими ценами на продукты питания и промышленные товары – вот такую экономическую политику умеют проводить белорусские власти. Именно она завела нас в продолжительную рецессию, в ситуацию периодически разоряющих и раздевающих страну инфляционных и девальвационных кризисов. И снова делать так, как «мы умеем»? Умеют ОНИ, те же старые, прожжённые кадры, которые десятилетиями не выходят их высоких управляющих кабинетов. Но ведь вся страна – это далеко не только ОНИ. Критически важно использовать потенциал всем МЫ.

Третье. «Эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами» - полагает А. Лукашенко. Само по себе встаёт солнце (экзогенный фактор для человека действующего), движутся планеты и меняются времена года. Для Беларуси внешними факторами, на которые они никак повлиять не могут, является курс доллара к евро, цена нефти и других основных сырьевых ресурсов. Эти явления «встают сами по себе». А вот явления, события и решения, которые разбили белорусский «Хрустальный сосуд», рукотворны. Они встали, вернее, поставили страну на дыбы из-за решений распорядителей чужого.

Убытки, неплатежи и складские запасы – это результат безвольности и бездействия «красных» директоров и их «крыш» в органах власти.

«Точки роста» и те метастазы, которые они пустили в экономику страны – исключительно дело VIP-номенклатуры Беларуси.

Ценовое регулирование, торговый протекционизм, надругательство над белорусским рублём – это дело рук людей, которые видят в этом «социальную ориентацию».

Удушающие экономический рост долги – следствие решений конкретных номенклатурных начальников.

80% активов страны в руках государства – личное решение А. Лукашенко не продавать активы, не расширять число частных собственников.

Монозависимость сотен белорусских экспортёров от российского рынка сбыта – сознательное решение правительства игнорировать рынок европейский, а также ВТО.

Удушающая всякую инициативу бюрократия – дело рук А. Лукашенко и его идеологов. Они создали такую модель управления, которая легко может забирать, национализировать, карать и перераспределять, а вот гибко реагировать на перемены, подстраиваться под меняющиеся предпочтения потребителей она не научена.

Беларусь в ловушке. Её смастерили под руководством А. Лукашенко. Состряпала партхозноменклатура районного уровня при очковтирательстве амбициозных пропагандистов со штампом ВАКа на лбу. Сегодня они отчаянно защищают своё право ещё пару – тройку лет терзать нашу страну. Если им удастся, мы вплотную приблизимся к показателям 2000-го года. Т. е. Беларусь ходила по кругу 20 лет и по спирали опустилась к исходному состоянию – разбитому корыту централизованной плановой экономики.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:31)
Главное
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Почему у властей «сорвало крышу»
Боевик от Лукашенко
Класковский – о ночном «хапуне»: «Экстремизма в Беларуси днем с огнем не сыщешь, поэтому поднимают старые досье»
«Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука»
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY