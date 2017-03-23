Как Лукашенко понимает экономику. Лакмусовая бумажка одной цитаты

Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук комментирует смысл одной цитаты Александра Лукашенко и рассуждает о том, почему Беларусь оказалась в ловушке и кто ее смастерил.

«20 марта 2017 г. Александр Лукашенко одной фразой снял все спекуляции, домыслы и прогнозы относительно будущего экономической политики Беларуси. Сказал честно, искренне и предельно откровенно, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Вчитайтесь: «Те реформы, которые нам предлагают, это явно не то, что нам нужно. Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать так, как мы умеем, эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами».

Разъясним смысл этих слов.

Первое. «Кто-то предлагает некие реформы». Как всегда обезличено, туманно и без конкретики. Это как сказать, что вокруг враги, на нашу хрупкую страну нападают силы зла (анонимные) или что мировой финансовый кризис против нас. Фраза ни о чём. Типичный приём троллинга и чёрного PR-а. Нарисовать себе мифического оппонента, приписать ему некие слова, аргументы или предложения, создать воображаемую страшилку, а потом сделать вывод – «Нет, такие реформы нам не нужны».

Какие «такие»? Многое из того, что Беларуси, как и многим другим развивающимся странам мира, советовали МВФ, Всемирный банк или ООН точно не подходит. Это плохая теория, бездумный перенос западных институтов на посттоталитарное, поражённое номенклатурными связями и олигархами поле. На нём действуют понятия, а не законы. На нём за вывесками «суд», «парламент», «правительство» часто скрывается смысловая пустота, а ключевые решения принимаются совсем другими людьми, в других местах.

В Беларуси, как и в любой другой стране, много людей предлагают разные, часто прямо противоположные реформы. Например, в Беларуси, как и в России, есть люди, которые предлагаю обеспечить бизнес доступом к дешевым кредитным ресурсам за счёт денежного печатного станка, а для минимизации соблазнов запретить или резко ограничить использование иностранных денег. Денежную эмиссию предлагается канализировать в «приоритетные», «стратегические», «высокотехнологические», «валовообразующие» проекты и предприятия. Все решения принимают распорядители чужого (политики и чиновники). В Беларуси такую ересь поддерживают многие товарищи с научными погонами из Академии наук, БГУ, БГЭУ, БНТУ и их менее значимых региональных клонов. Некоторые из них уже договорились до того, что увидели в Беларуси «распоясавшийся капитализм». Может, А. Лукашенко выступает против таких реформ? Нет ответа. Или он против того, чтобы не давать бюджетные деньги хронически убыточным предприятиям без качественного управления? На словах он вроде бы против, а на деле? Нет ответа. Неужели не «по-людски» прекратить разорять предпринимателей безумными штрафами, лишая десятки тысяч семей надежды на светлое будущее в своей родной стране? На словах вроде бы нет, а на деле? Нет ответа.

Второе. «… Давайте будем решать так, как мы умеем» - предлагает Лукашенко. Как белорусские власти умеют, мы прекрасно знаем. Жить в долг, тратить незаработанное, делать расчёты с потолка, ставить тарифы монополий наобум, забирать в Центр львиную долю денег и ресурсов и планировать на глазок, перераспределять убытки через инфляцию и девальвацию, прощать нерадивых, бездарных менеджеров госпредприятий и давать им руки миллиарды долларов бюджетных денег, душить налогами и проверками производителей товаров и услуг, запрещать потребителей наслаждаться мировыми, т. е. низкими ценами на продукты питания и промышленные товары – вот такую экономическую политику умеют проводить белорусские власти. Именно она завела нас в продолжительную рецессию, в ситуацию периодически разоряющих и раздевающих страну инфляционных и девальвационных кризисов. И снова делать так, как «мы умеем»? Умеют ОНИ, те же старые, прожжённые кадры, которые десятилетиями не выходят их высоких управляющих кабинетов. Но ведь вся страна – это далеко не только ОНИ. Критически важно использовать потенциал всем МЫ.

Третье. «Эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами» - полагает А. Лукашенко. Само по себе встаёт солнце (экзогенный фактор для человека действующего), движутся планеты и меняются времена года. Для Беларуси внешними факторами, на которые они никак повлиять не могут, является курс доллара к евро, цена нефти и других основных сырьевых ресурсов. Эти явления «встают сами по себе». А вот явления, события и решения, которые разбили белорусский «Хрустальный сосуд», рукотворны. Они встали, вернее, поставили страну на дыбы из-за решений распорядителей чужого.

Убытки, неплатежи и складские запасы – это результат безвольности и бездействия «красных» директоров и их «крыш» в органах власти.

«Точки роста» и те метастазы, которые они пустили в экономику страны – исключительно дело VIP-номенклатуры Беларуси.

Ценовое регулирование, торговый протекционизм, надругательство над белорусским рублём – это дело рук людей, которые видят в этом «социальную ориентацию».

Удушающие экономический рост долги – следствие решений конкретных номенклатурных начальников.

80% активов страны в руках государства – личное решение А. Лукашенко не продавать активы, не расширять число частных собственников.

Монозависимость сотен белорусских экспортёров от российского рынка сбыта – сознательное решение правительства игнорировать рынок европейский, а также ВТО.

Удушающая всякую инициативу бюрократия – дело рук А. Лукашенко и его идеологов. Они создали такую модель управления, которая легко может забирать, национализировать, карать и перераспределять, а вот гибко реагировать на перемены, подстраиваться под меняющиеся предпочтения потребителей она не научена.

Беларусь в ловушке. Её смастерили под руководством А. Лукашенко. Состряпала партхозноменклатура районного уровня при очковтирательстве амбициозных пропагандистов со штампом ВАКа на лбу. Сегодня они отчаянно защищают своё право ещё пару – тройку лет терзать нашу страну. Если им удастся, мы вплотную приблизимся к показателям 2000-го года. Т. е. Беларусь ходила по кругу 20 лет и по спирали опустилась к исходному состоянию – разбитому корыту централизованной плановой экономики.