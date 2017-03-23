Вот это уровень: Доставить в РОВД бобруйскую пенсионерку приехал подполковник милиции

Любовь Санкевич утверждает, что милиционер проник в ее квартиру незаконно.

Как сообщила «Салідарнасці» юрист и правозащитник Тамара Сергей, 23 марта к пенсионерке из Бобруйска Любови Санкевич пришли из милиции.

— Целый подполковник милиции Сергей Рудько пришел к пенсионерке, чтобы предложить ей проехать в отделение и дать показания про ее участие в акции протеста 12 марта, — рассказала Тамара Сергей.

По словам юриста, Любовь Санкевич утверждает, что сотрудник проник в ее квартиру незаконно: вошел в незапертое помещение следом за внучкой женщины. Пенсионерка рассказала также, что ей пригрозили доставить в милицию силой.