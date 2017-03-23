Лукашенко: «Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится»

Глава Беларуси провел совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности, где рассказал о «шальных мыслях» в «определенных кругах» и о том, что информация, которая дается в госСМИ — это мизер, чтобы не запугивать граждан.

Предлагаем вам подборку его высказываний (цитируется по сообщениям пресс-службы президента):

«Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю»

— Мы в состоянии сегодня сохранить мир и покой в нашей стране, и мы ничего и никого не боимся. Давайте обсудим ситуацию, которая складывается. Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю. Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем). Обсудим весь комплекс той информации и мероприятий, которые проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой, и сделаем соответствующие выводы. Никого, подчеркиваю, не запугивая, не пугая, будем действовать ровно по закону.

Глава государства заявил, что данное совещание специально было решено провести открыто.

— Я придерживаюсь одной точки зрения: мы ничего ни от кого не должны закрывать. Мы должны честно, открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей и, естественно, не могут не волновать нас.

«Как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем. Но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться»

Александр Лукашенко отверг бытующее в определенных кругах мнение, что накануне некоторых нежеланных событий власть начинает кого-то запугивать.

— Вижу, что ходит такая шальная мысль у кого-то. Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Особенно, что касается президента. Мы проводим честную, искреннюю политику.

—Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов. Но, тем не менее, как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем. Хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны. Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться.

«Если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей»

Лукашенко отметил, что в стране поддерживается спокойствие и порядок, а люди чувствуют себя в безопасности.

— Это непросто дается. И если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку. Вот тема нашего сегодняшнего разговора.