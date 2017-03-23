Сплочение и ненависть: как гражданское общество реагирует на массовый хапун

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на «осиповичское дело».

Число задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков общественных активистов приблизилось к двум десяткам.

22 марта сообщалось о задержании новогрудского координатора движения «За свабоду» Вадима Левана, которого подозревают в изготовлении самогона. Утром 23 марта стало известно о задержании лидера предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко.

О том, как гражданское общество реагирует на массовый хапун, — в обзоре «Салідарнасці».

Andrej Strizhak

Отставить панику — чисти технику от ненужной инфы и передавай на хранение надежным людям.

Все можно исправить пока все живы, только смерть нельзя исправить. ИВС, ЦИП и СИЗО КГБ — это не самые лучшие места на планете, но есть подвал МГБ ДНР и он однозначно хуже всего перечисленного, потому что оттуда живыми не выходят.

Эти каштаны проросли, несмотря на долгую зиму, точно так же прорастет и наша свобода, несмотря на все усилия власти. Свобода внутри человека рано или поздно станет свободой внутри общества. Я в это верю.

Что делать, если твоих близких задержали

Ляксей Лявончык

Оттепель была возможной, когда народ молчал. Тогда да, все красиво. Но народец решил не молчать — и у товарища вздулись старые инстинкты.

Vitali Makaranka

Ну што, чарговыя закладнікі ўзятыя. Зараз іх пакладуць «пад прэс» і будуць рыхтаваць для абмену на чарговае «пацяпленіе атнашэній с Яўропай».

Валер Булгакаў

Уяўляю сабе, зь якім ВЫРАЗАМ МОРДЫ эўрачыноўнікі цяпер будуць заяўляць, што нягледзячы на дробныя экцэсы і нязначныя інцыдэнты, працэс збліжэньня Беларусі і ЭС набыў пасьлядоўны, незварачальны характар.

Dzmitry Halko

А знаете, какой элемент исчез из нашего уже, кажется, вечного противостояния? 83%.

Их вроде и не было никогда по-настоящему, но всё равно как бы и были.

Почему у властей «сорвало крышу»

Нет больше этого гнетущего «подавляющего большинства», при молчаливом согласии которого нас оплёвывали и били.

Теперь власть со своими шунявками и свиноидеологами — меньшинство, страшно далёкое от народа. Помните об этом и ничего не бойтесь.

Зьміцер Дрозд

Мне кажется, что все задержанные и потенциально обвиняемые делятся на три группы:

1. Это статья уголовная (!) ч. 3. ст. 293—подготовка в массовым беспорядкам — к ним, как известно, по фильму относятся координаторы «Европейской Беларуси» — в том числе Евгений Афнагель (и ещё не задержанный Статкевич и др.)

2. Это те, кто организовывал и обучался в военно-патриотических лагерях, что здесь «пришьют» пока неизвестно. И здесь Дашкевича, скорее не к первой группе, а ко второй — за деятельность патриотического клуба «Ваяр».

3. Это просто нежелательные активисты и представители партий, кто проявлял активность перед 25 марта — они все арестованы за участие в разных акциях, а фактически превентивно — на «сутки», чтоб вышли уже после 25-го.

Андрэй Дзмітрыеў

Боевиков будут лепить из несуществующего «Белого легиона» и клуба Молодого фронта «Ваяр» — забавы десятка любителей униформы и страйкбола.

А почему не с повсеместных казачьих и черти знает каких русскомирских военно-патриотических групп? У них военная подготовка и финансирование на много порядков выше. Есть факты вербовки для войны на Донбассе. Ответ простой — с*ыкотно.

Vitali Tsyhankou

Ну і яшчэ адзін аргумэнт на тэму «яму падсоўваюць».

Слухайце, яму месяцамі «падсоўваюць» абгрунтаваныя і пераканаўчыя паперы аб неабходнасьці эканамічных рэформаў. Але ж ён не паддаецца)

Больш за тое, калі некаторыя дзяржаўныя структуры дэ-факта пачынаюць рабіць нешта, што аддалена нагадвае рэформы, Лукашэнка адразу зьбірае нараду, і грозна крычыць — атата, спыціць самастойнасьць, не дазволю рабаваць народ.

То бок ён робіць тое, што лічыць неабходным для захаваньня і стабільнасьці сваёй улады. Калі зараз ён палічыў, што для гэтага трэба зноў прагнуцца перад Расеяй і сказаць «я свой» — то ён гэта і робіць. Іншая справа, што разьлік гэты ці не ўпершыню можа аказацца памылковым — бо для Расеі ўжо мала проста «прагнуцца».

Кастусь Шыталь

«Страшна чытаць навіны. Краіна за некалькі дзён змянілася. Стужкі навінаў цяпер — як зводкі з фронту.

Не паспелі мы нацешыцца супакоем за час «адлігі» — як зноў нас грамяць і саджаюць. І знаёмыя імёны чытаеш у навінах пра арышты, затрыманні і ператрусы.

Ды ці першы раз беларусам такое? Колькі імкнецца да лепшай долі наша нацыя — столькі нас б'юць, саджаюць. А мы жывем. «Якая расліна — сімвал Беларусі? — кажа мой калега Зьміцер Лупач. — Думаеш, дуб? Не, лаза. Колькі лазу ні сячы, яна ўсё адно адрастае».

Будзьма салідарнымі. Падтрымлівайце адзін аднаго ў гэтыя цяжкія дні. Падтрымлівайце тых, каму найцяжэй, у каго блізкія людзі ў турме. Маліцеся Богу. Любіце Беларусь. Захоўвайце сваё сэрца ад нянавісці, гневу і помсты.

У суботу — Дабравешчанне і Дзень Волі. Менш як праз месяц — Уваскрасенне Хрыстова. Бог перамог зло. Ісус перамог і асудзіў Князя гэтага свету. Трывайма».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Заметьте: 25-го — всего лишь ежегодное мирное шествие. Как у страха глаза велики».

«Занимаясь посадками, власти растят оппозицию».

«Задерживают патриотов, так сказать, соль земли белорусской, которые защищали бы нашу страну от любого врага (хоть с запада, хоть с востока) и независимо от того, кто президент. Вопрос: где у нас в стране пятая колонна, которая клевещет на патриотов?»

Сбор помощи

Независимый профсоюз РЭП начал сбор помощи для задержанных, оштрафованных и избитых силовиками белорусов.

Перечислить сумму можно через:

ЕРИП

ЕРИП >>>> г. Минск >>>> Общественные >>>> объединения >>>> профсоюз РЭП) с пометкой «помощь репрессированным».

paypal

alaksiej.lavoncyk@tol.org

Счет для украинцев, которые хотели бы помочь:

Приватбанк 4149605910823426