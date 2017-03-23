Суд над Статкевичем отложен «до надлежащего уведомления Статкевича о суде»

Некляева будут судить завтра.

Отметим, что сегодня политиков должны были судить за «Марш нетунеядцев», прошедший 17 февраля.

Николай Статкевич на суд не явился. Ранее политик заявлял, что никаких повесток ему не приходило. Он пояснил, что раньше приглашения присылались в суд через SMS на мобильный телефон, но за неуплату штрафов мобильник был арестован.

Сегодня суд Ленинского района Минска отложил рассмотрение дела Николая Статкевич «до надлежащего уведомления Статкевича о суде». Как передает корреспондент TUT.BY, такое решение сегодня принял судья Дмитрий Астапенко.

В том же суде в четверг должен был состояться суд над другим организатором Марша, Владимиром Некляевым. Он перенесен на завтра.