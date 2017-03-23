«Черный копатель» из Жлобина насиловал детей и снимал это на видео

35-летний житель Жлобина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, хулиганстве и незаконных действиях с оружием.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2008 по 2010 год обвиняемый совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких девочек в возрасте от 6 до 9 лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В летние месяцы, находясь в различных общественных местах Жлобина, мужчина входил в доверие к малолетним и предлагал их сфотографировать. После чего, используя беспомощное состояние потерпевших, обусловленное их малолетних возрастом, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. При этом свои действия обвиняемый фиксировал на фото и видео.

У следствия есть основания полагать, что по уголовному делу установлены не все потерпевшие.

К тому же в период с июня по октябрь 2016 года обвиняемый проводил незаконные раскопки на территории Жлобинского района с целью поиска боеприпасов, взрывных устройств, составных частей огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны. Мужчина извлекал взрывчатые вещества из найденных авиабомб, мин и гранат. Корпусы боеприпасов выставлял для продажи на интернет-аукционах под видом изделий бытового назначения (вазы, кашпо и др.) и посредством почтовых отправлений пересылал покупателям.

Следствие не исключает вероятность продажи подобным образом и иных предметов, найденных обвиняемым.