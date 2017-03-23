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Политика
23.03.2017
Салiдарнасць
Пока по стране шли задержания, Лукашенко поговорил с европейцами о демократии

Глава Беларуси встретился с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони заявил о необходимости продолжения диалога страны с евроструктурами.

«Очень важно, что вы понимаете, насколько сложно порой действовать в Беларуси на принципах развитой демократии»

— Мы по всем вопросам, которые у вас вызывают беспокойство и у нас в Беларуси, ведем диалог. На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях, — заявил Александр Лукашенко представителю ПАСЕ, сообщает БЕЛТА.

При этом глава Беларуси пожаловался на то, как ему сложно действовать в сегодняшней ситуации.

— Очень важно, что вы понимаете, в какой ситуации находится Беларусь сегодня и насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать. Все это не так просто, — заявил Лукашенко.

И тут вновь вспомнил о вековой политической системе Европы и молодом неопытном государстве Беларусь.

— А мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Надо понимать, что у каждого государства есть своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо все-таки преломлять через ту специфику, в которой находится то или иное государство, в том числе наше, — заявил белорусский лидер.

И поблагодарил Андреа Ригони «за конструктивную позицию в отношении Беларуси».  

— Таких политиков сегодня мало. Каждый преследует какие-то цели. Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил, — подчеркнул глава государства. — Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен.

«Невозможно сразу оказаться в счастливом демократическом будущем»

Отметим, что Андреа Ригони встретился также с председателем Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Владимиром Андрейченко. И тот призвал европейцев не торопить Беларусь с демократическими преобразованиями.

— Если говорить о демократии и правах человека, то не могу сказать, что у нас все идеально в этих вопросах, как и в других государствах. Беларусь — молодое государство, которое создает свое законодательство. Невозможно сразу перепрыгнуть через несколько этапов и оказаться в счастливом демократическом будущем, — цитирует слова Андрейченко TАСС.

Андрейченко сообщил, что правительством республики принят «план в области прав человека в соответствии с рекомендациями Совета по правам человека ООН». Глава Палаты представителей констатировал, что «в последнее время отмечаются конструктивные шаги со стороны Беларуси и Совета Европы навстречу друг другу».

— Мы заинтересованы в многостороннем сотрудничестве с Советом Европы не только в области демократии, прав человека, но и в экономике, инвестициях, вопросах борьбы с коррупцией и торговлей людьми, — сказал Андрейченко.

«Наши отношения должны строиться на доверии»

Со своей стороны, представитель ПАСЕ отметил, что в отношениях с Беларусью «за последние два с половиной года было создано больше, чем за предыдущие 10 лет».

— Наши отношения должны строиться на доверии, — сказал Ригони.

Он сообщил, что подготовка доклада политкомитета ПАСЕ по Белоруссии находится на завершающей стадии.

— К апрельскому заседанию политкомитета будет сделан набросок нашего отчета, чтобы в конце июня на сессии окончательно одобрить документ, — отметил представитель ПАСЕ.

Примечательно, что в момент, когда власти рассказывали европейцам о своем стремлении к демократии, по всей стране проходили задержания и обыски у политических активистов

 
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