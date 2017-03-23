Смех сквозь слезы: Один из лозунгов на 25 марта

История с обыском в квартире лидера «Молодого фронта» Змицера Дашкевича и исчезновение в результате визита непрошеных гостей кота Леопольда, активно обсуждается в соцсетях.

Некоторые шутники даже создали демотиваторы, предложив новый лозунг на 25 марта.

Впрочем, некоторые уже даже придумали сюжет для будущей передачи на БТ.

Юрый Меляшкевіч:

«Пара па БТ паказаць як выглядаў кот Дашкевічаў, а то тут сопелькі ружовыя пусцілі, ай-яй-яй, кісулічку пакрыўдзілі!»