Что делать, если твоих близких задержали

«Холодная весна 2017-го» в Беларуси еще не закончилась, а задержанных уже больше 200 человек.

Никогда не знаешь, что тебя настигнет в следующий момент: можно как следует подготовиться к акции протеста, но все равно оказаться беззащитным(-ой) перед жерновами системы. В новом выпуске рубрики «Процесс» – актуальная инструкция на случай, если твоих близких задержали во время акции протеста.

По какой причине задерживают?

Закон не соответствует международным стандартам и сформулирован настолько некорректно, что нарушить его можно, если хлопать в ладоши или бегать вместе с друзьями по парку. Даже на разрешенных акциях милиции может просто не понравиться твой плакат. Достаточно оказаться не в том месте и не в то время. Чаще всего задержанные во время акций протеста проходят по ст. 23.34. КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и по ст. 23.4. КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Если ты стал(-а) свидетелем задержания

Будь готов(-а) получить «леща», если хочешь защитить другого. Скорее всего, тебя тоже задержат и осудят за неповиновение. Доказать, что защищал(-а) себя или своего товарища, будет очень сложно.

Лучше всего работает фото- и видеосъемка. Их медийный эффект может достигать сотни тысяч просмотров и больше. Как результат – визуальные доказательства для обжалования приговора и подмоченная репутация сотрудников ОМОНа.

Где искать задержанных?

Сразу ищи через СМИ и сайт «Весны» инфу о том, в каком РУВД могут быть задержанные. Звонить в Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД Мингорисполкома – довольно бестолково, но чем черт не шутит. Если что, телефонные номера ищи здесь.

Если через несколько часов человек не выходит на связь, звони сразу в ЦИП. Адреса и телефоны ЦИП, ИВС, РУВД и судов Минска найдешь здесь.

Первая помощь

Когда узнаешь о задержании знакомых, сразу сообщай в правозащитный центр «Весна». Они смогут тебя юридически проконсультировать.

Если человек точно задержан и находится в ЦИПе, можно найти адвоката самостоятельно или с помощью «Весны». Правда, в РУВД его не пустят, хотя в соответствии с кодексом это возможно. Конечно, адвокат не бог, но по крайней мере он / она будет иметь доступ к материалам дела и наглядно отобразит ту самую кафкианскую сторону процесса.

Важно узнать через ЦИП или правозащитников, в каком РУВД находился(-ась) задержанный(-ая), чтобы потом ждать его / ее в том же суде.

Суд

Как правило, судебный процесс происходит на следующий день после задержания. К 9-10 утра в суд привозят задержанных скопом с Окрестина на автозаке, но бывает по-разному. В суде разбираются, кого к какому судье направить и во сколько. После вывешивают списки с информацией. Этот процесс может длиться весь день.

Если информации на стендах нет, смело иди в кабинет председателя суда и спрашивай, кому из судей он распределил дело вашего(-ей) знакомого(-ой). Требуй, чтобы информация появилась на стендах, которые обычно находятся у входа.

Арест

Есть три места, куда отправляют административно арестованных:

- Центр изоляции правонарушителей на Окрестина (г. Минск, 1-й переулок Окрестина, 36). Там же находится и ИВС (г. Минск, 1-й переулок Окрестина, 36а);

- Центр изоляции Минского РУВД (г. Минск, ул. Ф.Скорины, 20);

- Жодинский РУВД (г. Жодино, ул. Сухоградская, 1).

В ИВС держат арестованных по уголовным делам, в ЦИПе – по административным. Если ЦИП заполнен, часть административно арестованных сажают в ИВС. Если мест в Минске нет, отправляют в Жодино.

У тебя не будет никакой связи с задержанным(-ой) на срок ареста. Встречи и телефонная связь с арестованными на сутки запрещены. Если срочно нужно связаться с арестованным (-ой), увидеть его / ее сможет только адвокат. Письма от них тоже не приходят. Приготовься к информационному вакууму.

Когда и как приносить передачи?

В ЦИПе на Окрестина передачи принимают ежедневно с 10:00 до 13:00.

Передача должна весить не более 5 кило.

Точно принимают передачки от близких родственников (мамы, папы, брата, сестры, мужа, жены).

Если ты не попадаешь в эту категорию, есть две стратегии. Можно назваться сводной(-ым) сестрой/братом арестованного(-ой). Например, если у вас совпадают отчества. Могут поверить и на слово. Если нет, пиши заявление на имя начальника ЦИП. В Постановления МВД «Об утверждении Правил внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста» прописано, что с разрешения начальника ЦИПа передачки могут принять не только у близких родных. Образец заявления ищи здесь.

Заявление на передачки на другого должен писать сам(-а) арестованн(-ая), поэтому лучше об этом с ним / ней договориться в суде. Правда, по словам начальника ЦИПа, «передачи от неблизких родных уже не принимают, так как все ими обеспечены».

Тому, кто передает, необходимо иметь при себе паспорт.

Дежурный решает, согласно правилам, какой будет график передач. Последняя информация: раз в три дня. Однако следует пытаться ежедневно: эмпирическим путем доказано, что и это возможно.

Человеческий фактор работает на все сто: успех мероприятия зависит от настроения дежурных смены.

Будь вежливым(-ой) и милым(-ой) с дежурными, и тогда, несмотря на все препятствия, передача сможет найти своего (свою) получателя(-льницу).

Что можно передавать?

Средства личной гигиены: туалетную бумагу, зубную пасту, щетку, шампунь, мыло, влажные салфетки. Посмотри список must have.

Сменное белье, теплые носки, маленькое полотенце.

Шоколадки, конфеты, печенье, сухофрукты и орехи. Черкни подробный список продуктов питания, разрешенных для передачи.

Книги. Времени много, и можно легко осилить по несколько раз «Улисс» или «На росстанях». Однако есть определенная ирония в том, чтобы передать «Мы» Замятина, «Процесс» Кафки или «1984» Оруэлла – пропускают! Книги не пропадут, так как по освобождению арестованные забирают все вещи с собой.

Сканворды, кроссворды, судоку – также отличный способ скоротать время в ожидании освобождения.

Карандаши, ручки, бумагу, блокнот.

Сигареты и спички. Зажигалки отбирают.

Перед тем как нести передачу, сверься со списком предметов, вещей и продуктов питания, которые могут получать административно арестованные. Это прописано в Постановлении МВД.

Запомни одно: любые попытки передать записку в «Сникерсе» или в буханке хлеба будут безжалостно пресекаться. Поэтому либо скрывай с умом, либо надели символизмом определенные вещи в передачке.

Можно ли отправлять письма, открытки, телеграммы?

Да. Для этого нужно написать фамилию, имя, отчество задержанного(-ой) и адрес ЦИПа в Минске – 220089, Окрестина 1-й пер., 36, а ИВС – такой же, только номер дома 36а.

Не пиши ничего лишнего, так как вся корреспонденция проходит цензуру. Дойдет или нет – вилами по воде писано. Обычно их отдают уже при освобождении. И передай конверты.

Можно ли оспорить решение?

Да, в течение пяти дней, согласно с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях. Адвокат может подать жалобу, только если участвовал (-а) в процессе. В ином случае обжаловать решение может только сам(-а) арестован(-ая). Жалобу рассмотрят уже после освобождения. Далее надо подать жалобу председателю Минского городского суда, потом – идти в Верховный суд, а после можно и в международные инстанции – например, в Комитет по правам человека ООН.

Освобождение

Время отсидки отсчитывается с момента задержания, который указан в протоколе. Например, если человека задержали 15 марта в 19:40 на 15 суток, то освободят 30 марта в 19:40.

После освобождения задержанный(-ая) забирает с собой личные вещи и получает счет за питание в изоляторе: 11 рублей в день.

За последний сезон никто не выходил из ЦИПа ножками – всех вывозили в РУВД. Случается и так, хотя это и не по процедуре. Однако потом придется ловить человека уже по связи. Самые прошаренные приезжают под ЦИП.

После освобождения правозащитники готовы помогать составлять жалобы на условия содержания (и настаивают на этом) – только так изоляторы и меняются.

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