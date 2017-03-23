25 марта ожидается +10°С, по северо-западу небольшие осадки

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

23 марта ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром по юго-востоку страны кратковременные дожди. В утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +7..+13°С.

Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

24 марта на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северу до +6°С по югу страны, максимальная днем +5..+12°С.

25 марта ожидается ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине Беларуси небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +5..+10°С.