Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар и евро подешевели
В центре Киева застрелили беглого экс-депутата Госдумы (обновлено)
Вот это уровень: Доставить в РОВД бобруйскую пенсионерку приехал подполковник милиции
Задержали политолога Алеся Логвинца
Лукашенко: «Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится»
Суд над Статкевичем отложен «до надлежащего уведомления Статкевича о суде»
«Черный копатель» из Жлобина насиловал детей и снимал это на видео
Пока по стране шли задержания, Лукашенко поговорил с европейцами о демократии
Хапун продолжается: Задержан лидер предпринимателей Анатолий Шумченко
Смех сквозь слезы: Один из лозунгов на 25 марта
Наста Дашкевич: После обыска пропали деньги и кот
25 марта ожидается +10°С, по северо-западу небольшие осадки
«И прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и даст нам батарейку. Не даст»
«Ніякі ён не нацыст!» — саслужывец затрыманага Данілава
Андрэй Дынько: Дзве добрыя і дзве кепскія навіны
У Мінску затрыманыя журналісты Белсата
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
Как Лукашенко сам себе противоречил: 4 удивительные цитаты одного дня
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»
Лежит рабочий с «Кроноспана» без сна: что там эта пятая колонна задумала?
«Фейковые новости от спецслужб закончились совсем нефейковыми задержаниями»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Народ: «Сам Лукашенко сдает нас полностью»
В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта
В российском телесериале рассказали о тяжелой жизни в Беларуси, «батьке» и террористах
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
«Последние сравнения из уст Давыдько балансируют на грани разжигания социальной розни»
Литва ответила на «высосанные из пальца небылицы» и «бессмыслицу» Лукашенко
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
Война в Кревском замке
«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии про крыс в ведре»
«Вчера к моим родителям приходили менты, угрожали забрать в интернат сына»
Налоговая инквизиция
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста
«Людей на улицы выводит экономика. Ее заболтать не получится»
Тарас: «Никто Рогнеду не насиловал. Это все сказки»
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Экономика
23.03.2017
Анастасия Беленькая, Завтра твоей страны
«И прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и даст нам батарейку. Не даст»

Где ученые найдут «новый источник энергии», чтобы Беларуси «не ползать на коленях»?

Совершить прорыв в белорусской науке и изобрести «какой-то новый источник энергии», чтобы мы «на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», призвал Александр Лукашенко, выступая перед рабочими «Кроноспана» в Могилеве.

Манёнок: Реплика Лукашенко — это просто  крик отчаяния

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Манёнок считает, что призыв президента к ученым вызван скорее эмоциональным порывом и желанием любыми способами разрешить проблему тотальной привязки Беларуси к России в поставках нефти и газа.

— Сегодня Беларусь находится в достаточно унизительном состоянии, учитывая, как проходят переговоры с российской стороной по цене нефти и газа, — отмечает экономический обозреватель. — Трудно, конечно, понять, о чем конкретно мечтает президент и какие источники хочет найти. Эта реплика скорее отчаянный крик, желание избавиться поскорее от этой энергозависимости и найти источник, который бы позволил быть независимыми.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Почему у властей «сорвало крышу»
Боевик от Лукашенко
Класковский – о ночном «хапуне»: «Экстремизма в Беларуси днем с огнем не сыщешь, поэтому поднимают старые досье»
«Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука»
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY