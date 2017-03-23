«И прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и даст нам батарейку. Не даст»

Где ученые найдут «новый источник энергии», чтобы Беларуси «не ползать на коленях»?

Совершить прорыв в белорусской науке и изобрести «какой-то новый источник энергии», чтобы мы «на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», призвал Александр Лукашенко, выступая перед рабочими «Кроноспана» в Могилеве.

Манёнок: Реплика Лукашенко — это просто крик отчаяния

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Манёнок считает, что призыв президента к ученым вызван скорее эмоциональным порывом и желанием любыми способами разрешить проблему тотальной привязки Беларуси к России в поставках нефти и газа.

— Сегодня Беларусь находится в достаточно унизительном состоянии, учитывая, как проходят переговоры с российской стороной по цене нефти и газа, — отмечает экономический обозреватель. — Трудно, конечно, понять, о чем конкретно мечтает президент и какие источники хочет найти. Эта реплика скорее отчаянный крик, желание избавиться поскорее от этой энергозависимости и найти источник, который бы позволил быть независимыми.

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