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Общество
23.03.2017
Кирилл Иванов
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»

«Салідарнасць» изучила дискуссии в соцсетях на тему маршей нетунеядцев в регионах.

Отвыкнув от брутальных задержаний и циничных уловок вроде подвисшей на несколько часов базы данных в случае с задержаниями журналистов, многие из нас в который раз задаются вопросом: что творится в головах силовиков?

О чем думают гаишники, целыми экипажами охотившиеся на просроченную аптечку в авто лидера БНФ Алексея Янукевича? Или березовские милиционеры, отправившие на сутки своего бывшего инструктора по единоборствам Александра Кабанова?

Терзают ли сомнения сотрудниц борисовской милиции, приказавших задержанной корреспондентке Ольге Чайчиц раздеться перед камерой? Что силовики думают о тех, кто устав бояться, вышел на улицы своих городов?

Сами они не очень охотно делятся своими мыслями, но все же есть способ, хоть и косвенный, узнать об этом.

После немноголюдной акции протеста в Кобрине, где местные милиционеры с применением силы задержали журналистов Милану Харитонову и Александра Левчука, в одном из городских пабликов Вконтакте разгорелась дискуссия.

Кто-то говорил о чувстве стыда за 50-тысячный город, в котором лишь два десятка человек не побоялись выйти на улицу. А у кого-то, как у Ксении П., этот факт вызвал противоположные эмоции. Как оказалась, чувство гордости за Кобрин ее накрыло потому, что здесь «всех все устраивает» и что «во всей этой паранойе» — это «один нормальный город».

Далее в комментариях Ксении намекнули на то, что она переживает за досрочную пенсию мужа-правоохранителя. После знакомства с ее страницей Вконтакте стало известно, что Ксения — супруга старшего госавтоинспектора отдела ГАИ Кобринского РОВД Александра П.

Комментарии Ксении встречаются и под другими записями сообщества. Так, например, под публикацией новости о попытке задержать на митинге в Пинске гомельского блогера Максима Филиповича, она написала следующее:

— А мне вот интересно, если убрать с площадей анархистов, оппозицию, милицию, пенсионеров, работающих и всяких там блогеров и «просветителей», то о какой реальной цифре нетрудоустроенных людей будет идти речь? Как-то быстро эти митинги поменяли требования от протестов против 3-го декрета до перевыборов президента. Жалкое зрелище!

Далее жена госслужащего назвала участников протестов «неуравновешеными людьми», пожелав всем «смелым и разговорчивым не договориться до войны».

 
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