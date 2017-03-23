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Политика
23.03.2017
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Почему у властей «сорвало крышу»

Кто или что так сильно напугало руководство страны, что оно на 180 градусов развернулись от политики, которую проводило в последние полтора года?

«Власть в Беларуси никогда не менялась»

Череда преследований активистов оппозиции продолжается по всей стране. Политолог  Валерий Карбалевич  отмечает: власти перешли к традиционным методам борьбы с оппозицией.

— Так было всегда, только в последние полтора года, в период оттепели власти отказывались от привычных методов, а теперь вернулись к своему естественному состоянию. Скорее атипичным был этот полуторагодовой период, — констатирует эксперт.

Власть в Беларуси никогда не менялась, подчеркивает и председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

— В условиях, когда Россия не дает кредитов, в том числе и для погашения внешнего экономического долга, для осуществления внутренних расчетов и необходимости развиваться, власти пытались заигрывать с Западом. На самом деле природа власти не изменилась, никаких системных перемен не произошло, — подчеркивает юрист.

Власти боятся, что экономические трудности, с которыми сегодня столкнулось население: обнищание, безработица, рост цен — вынудят народ открыто продемонстрировать свое несогласие с правительством.

— Волна активных протестных действий по декрету № 3 всполошила власти. В канун Дня Воли – традиционной массовой акции, видимо, у кого-то сдали нервы и была дана команда жестко воспрепятствовать этой массовой акции, в особенности выходу большого количества людей, — считает Гарри Погоняйло. — Пошла волна на волну.

По словам Валерия Карбалевича, власти очень напуганы народными протестами и решили перейти в наступление.

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