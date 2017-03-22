Боевик от Лукашенко

Салідарнасць восстановила хронику событий, предшествовавших серии задержаний людей в Беларуси.

Джип, которого не было?

В понедельник пресс-служба Госпогранкомитета распространила информацию о том, что 20 марта в 01.45 со стороны Украины через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep. Он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси.

Чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который разыскивается.

– В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами, — сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером того же дня Белтелерадиокомпания предоставила видео попытки прорыва автомобиля на белорусско-украинской границе.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что автомобиль, который якобы пытался прорваться, не пересекал государственную границу Украины.

Пограничники Житомирского отряда 21 марта провели погранично-представительную встречу с белорусскими коллегами и заявили: белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины.

Лагеря в районе Бобруйска, Осиповичей и «где-то там»

А в это время во время общения с работниками компании «Кроноспан» в Могилеве глава государства заявил о том, что за рубежом « увидели, что есть спрос на провокаторов».

— Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси.

А потом трудовой коллектив компании услышал настоящий боевик в исполнении президента.

— Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.

Реакция стран-соседей

В среду Служба безопасности Украины обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине.

Накануне глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал слова Александра Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов, выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

Кого задержали: продавец книг, издатель, турист-экстремал, производитель одежды

Пока белорусы ломали головы, кто такие боевики, о которых говорил Лукашенко, стало известно о первом задержанном.

После окончания церемонии награждения лауреатов литературной премии «Дебют» был задержан Алесь Евдахо – известный распространитель белорусских книг. На глазах у организаторов мероприятия несколько мужчин набросились на него и запихали в машину.

Алесь Евдахо

Родным Алеся заявили, что он арестован по обвинению в «организации подготовки массовых беспорядков».

Вскоре поступила информация о задержании 21 марта известного издателя помощника директора издательства «Кнігазбор» Мирослава Лозовского, который в начале 90-х возглавлял организацию «Белый легион». Дома у него прошел обыск. Лозовского домой привезли люди в масках, он был сильно избит.

Позже стало известно о задержании бобруйского туриста-экстремала – Андрея Дундукова, который в среду был арестован силовиками, когда с женой и детьми ехал в отпуск.

В среду Наша Ніва сообщила о задержании Андрея Комлика-Яматина, который вместе с женой делал одежду в национальном стиле.

К вечеру 22 марта количество задержанных по делу «боевиков из-под Осиповичей» перевалило за десяток.

Наша Нива опубликовала список предположительно задержанных участников лагеря «Патриот»:

1. Грек Илья Геннадьевич, род. 11.11.1992 — зам. начальника по идеологии в Сморгонском пограничном отряде, Гродненская область.

2. Дукшт Вячеслав Александрович, род. 19.04.1992, Марьина Горка. Спецназовец.

3. Дундуков Андрей — спасатель республиканского отряда специального назначения, прапорщик.

4. Михальков Ян, военнослужащий.

5. Лозовский Мирослав.

6. Евдахо Александр, продавец книг.

7. Абрамов Алексей Анатольевич, род. 17.08.1979.

8. Комлик-Яматин Андрей.

9. Попросили не называть имя и фамилию. Надеются, что взяли за «компанию» и человек «случайный». Служит в Пограничных войсках.

10. Барсток Сергей Петрович.

11. Пашкевич Тимур.

Имя еще одного задержанного назвал телеканал ОНТ в сюжете о «Белом легионе»— Виктор Данилов.

Большинство задержанных по «делу боевиков» - бывшие члены «Белого легиона» - организации, которая не действует с начала 2000-х.

Среди задержанных — участники спортивно-патриотического клуба «Патриот» из Бобруйска.

В среду вечером сотрудники милиции в штатском задержали Змитра Дашкевича и Артема Левченко.