Теракт у здания британского парламента. Нападавшего застрелили

По предварительной информации, машина наехала на людей на Вестминстерском мосту, после чего доехала до здания британского парламента, где ее остановил полицейский.

Находившийся в автомобиле мужчина ударил полицейского ножом. Нападавшего застрелили. Число пострадавших не уточняется. По разным оценкам — от 6 до 12 человек. Полиция подтвердила гибель одной женщины.

Фото Reuters

Мост

На Вестминстерском мосту, по предварительным данным, ситуация развивалась так: автомобиль наехал как минимум на десятерых пешеходов, а позднее врезался в ограду рядом с парламентом.

В полиции пояснили, что первые сообщения о нападении стали появляться в 14:40 (местное время).

«Примерно в 14:40 нам сообщили об инциденте на Вестминстерском мосту. Мы рассматриваем его как инцидент с огнестрельным оружием, полиция на месте происшествия», — уточнили в полиции. Позднее власти признали нападение терактом.

Врач больницы святого Томаса рассказал The Guardian о гибели одной женщины: «Еще несколько человек пострадали в результате инцидента на Вестминстерском мосту — у некоторых «катастрофические» травмы».

Сообщается, что после инцидента на мосту мужчина выбежал из машины и попытался проникнуть на территорию британского парламента. По словам очевидцев, за рулем автомобиля был мужчина азиатской внешности, которому около 40 лет.

В здании парламента

По предварительной информации, неизвестный ранил ножом сотрудника полиции в здании британского парламента.

Журналист Кевин Шофилд, который был очевидцем инцидента, рассказал, что слышал снаружи звук, похожий на удар, а затем крики. Он утверждает, что видел, как кто-то напал на полицейского, а также заметил вооруженного мужчину. После этого, по словам корреспондента, раздались выстрелы, на улице он увидел вооруженных полицейских.

Лидер Палаты общин Дэвид Лидингтон рассказал депутатам, что «предполагаемого нападавшего застрелили вооруженные полицейские».

Сами депутаты утверждают, что слышали три или четыре выстрела.

По данным The Guardian, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй вывезли из здания парламента через несколько минут после инцидента. Ее сопровождали по меньшей мере восемь вооруженных сотрудников полиции. Источники «Би-би-си» говорят, что Мэй в безопасности.

Депутаты тем временем продолжают находиться в здании парламента — их по-прежнему не выпускают.