В квартире активиста профсоюза РЭП Игоря Комлика ночью провели обыск

Сотрудники КГБ задержали его 30-летнего сына Андрея Комлика-Ямахина.

Андрей Комлик-Ямахин оказался среди задержанных активистов, которые больше 10 лет назад состояли в официально зарегистрированной историко-патриотической организации «Патриот».

Затрыманы Андрэй Комлік вырабляў з жонкай вопратку ў нацыянальным стылі

Игорь Комлик рассказал praca-by.info, что сотрудники КГБ пришли к нему домой с обыском сегодня в 2 часа ночи, после того как задержали его сына.

– Пришли 6 человек вместе с понятыми, предъявили ордер. Сказали, что провели обыск по месту жительства сына, а самого его задержали. К нам пришли, потому что сын зарегистрирован у нас. Обыск проводили часа полтора. Естественно, ничего не нашли. Но, понятно, что ситуация неприятная, если не сказать больше, – рассказал профсоюзный активист.

Он сообщил, что его сын Андрей уже давно не участвовал в общественной деятельности.

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