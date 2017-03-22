«Кто-то создает картинку специально для Лукашенко»

Основатель белорусского «Белого легиона» ― о том, что стоит за задержаниями.

Справка Еврорадио: Сергей Бульба (Числов) ― основатель белорусского «Белого легиона», незарегистрированной спортивно-патриотической организации, созданной как молодёжное крыло Белорусского объединения военных. Цель организации ― воспитание национально ориентированной молодёжи для службы в белорусской армии, милиции и спецслужбах. Члены организации изучали историю Беларуси, говорили на белорусском языке, участвовали в археологических раскопках.

Основатель «Белого легиона» Сергей Бульба, фото Змитра Лукашука

Еврорадио: Сначала заявление Лукашенко о задержанных боевиках в лесных лагерях, а потом и задержание, среди прочих, бывшего участника «Белого легиона» Мирослава Лозовского ― что за всем этим стоит, на ваш взгляд?

Сергей Бульба: Как только несколько дней назад появилось письмо якобы от имени «Белого легиона», стало понятно, что кому-то необходим враг в стране. Это при том, что «Белый легион» не работает уже 12 лет ― с момента принятия властями закона относительно действия от имени незарегистрированных организаций. Если сначала я допускал, что эта листовка ― продукт одержимых искренних патриотов, которым хочется, чтобы кто-то пришёл и за них решил их вопросы, то сейчас я рассматриваю два другие варианты. Либо власти сами хотят повторить разгон, который был в 2010 году, чтобы снова запугать народ. Либо ― это неплохая российская комбинация. Хотя, и в 2010 году через непрофессионала Зайцева (Вадим Зайцев ― с 2008 по 2012 годы председатель КГБ) россияне сбрасывали много информации о том, что здесь оппозиция готовится к перевороту. Сейчас происходит то же самое: властям забросили страхи и показали врагов.

У меня впечатление, что кто-то создаёт картинку специально для Лукашенко. Напомню, года два назад все президентские аналитические центры прогнозировали волну национального подъёма. И наверху приняли решение, возглавить процесс. Но так, чтобы пройти между националистами и Россией. Но здесь ситуация в том, что Лукашенко нужен России в том случае, если он уничтожает националистов и борется с национализмом. А если он станет хотя бы терпимым к ним ― он уже им не нужен. Понимание этого, плюс страх перед акциями протеста, и получаем в итоге такую реакцию на какую-то бумажку, которая не имеет никакого отношения к действительности. И поэтому я даже не исключаю того, что вытащат какой-то из официально зарегистрированных в том регионе патриотических лагерей, а такие есть, и покажут, что это всё идёт в одной связке.

Еврорадио: Есть информация о задержании человека, который не имел никогда никакого отношения к «Белому легиону», но был связан с футбольными фанатами...

Сергей Бульба: А они давно уже рассматривают все эти сообщества в одной связке!

Еврорадио: Обвинения в организации массовых беспорядков звучат страшно...

Сергей Бульба: Потому что в этом ― страхи власти, которая сама себя запугивает. Я пока не имею подтверждения этой информации, но, якобы, как раз для создания необходимой картинки, арестовали ещё двух бывших членов «Легиона» ― одного из Министерства внутренних дел и одного из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всё это, чтобы показать, что здесь целый заговор: у них своя агентура и здесь, и там, и лагеря. И всё складывается в одну картинку, чтобы снова, как в 2010 году, запугать Лукашенко. Потому что объём информации большой и он, скорее всего, читает только то, что ему на стол кладут. А это выборка, с помощью которой и формируются его мысли. Кто этим занимается ― российская или какая-то другая агентура, этого я не знаю, но результат мы видим.

Еврорадио: Зачем к историям с теми же лагерями боевиков привлекать Украину?

Сергей Бульба: Потому что страшно. Лично я приложил много усилий к тому, чтобы в Беларуси было украинское телевидение, чтобы белорусы могли из просмотра разных телеканалов составлять своё впечатление о том, что там происходит. Но я столкнулся с тем, что чиновники явно боятся дать кому-то возможность озвучивать другие мысли. Поэтому повсюду то же БТ приплетает Украину ― это такой шаблон для страхов.

Еврорадио: Вы полностью исключаете вероятность того, что группировка каких-то радикалов могла и действительно затеять вооружённую провокацию?

Сергей Бульба: Пусть власти лучше озаботились бы тем, кто воевал за ДНР/ЛНР, а теперь вернулся в Беларусь, и спокойно здесь осел. Нашего министра МВД это не волнует. Но я бы на их месте поискал потенциальных заговорщиков.

Еврорадио: Они же якобы действующую белорусскую власть поддерживают?

Сергей Бульба: Не факт ― они поддерживают Россию, а не Лукашенко. И Лукашенко им нравился только пока он плвёт в русле России. Когда он заводит свою игру, он им не нужен.

Еврорадио: Ваши прогнозы, будут ещё задержания, и сколько их может быть?

Сергей Бульба: Если бы мы знали, кто за этой игрой стоит, то могли бы что-то прогнозировать. А так, это всё впустую.

Напомним, что вечером 21 марта в Минске были задержаны книгораспространитель Алесь Евдахо и один из бывших руководителей «Белого легиона» Мирослав Лозовский. По информации Еврорадио, Алеся Евдаху обвиняют в организации и подготовке массовых беспорядков. Также ночью задержали Андрея Дундукова. О причинах задержания пока ничего не известно. Дундуков в прошлом был активистом демократического движения. О нём также известно, как о любителе экстремального туризма с опытом прыжков с парашютом, страйкбола.