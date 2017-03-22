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Скандалы
22.03.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Экс-директора «Миноблавтотранса» приговорили к пяти годам колонии

Суд приговорил бывшего милиционера и гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» Виктора Русака к пяти годам колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано.

На Виктора Русака наручники надели в начале 2015 года. Фото: Катерина Борисевич

На оглашение приговора пришли близкие Виктора Русака. Сам обвиняемый перед тем, как в зал зашел судья, успел переговорить с адвокатом. Рядом с ним на скамейке лежала маленькая Библия и общие тетради.

Напомним, Виктора Русака обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, он покупал за счет предприятия мебель, технику, отправлял своих сотрудников в рабочее время работать у себя на даче. Сумма ущерба составила 21,5 тысячи долларов.

Суд признал Русака виновным по четырем статьям Уголовного кодекса, но оправдал по двум: ст. 218 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и ст. 426 «Превышение служебных полномочий». Экс-директор «Миноблавтотранса» приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Суд посчитал, что Русак не просил своих подчиненных повредить служебное авто, которое якобы потом перекрасили. Сам фигурант это преступление во время процесса отрицал.

Еще до суда следствие заявляло, что Виктор Русак нанес своими действиями ущерб на сумму в 21, 5 тысячи долларов, который, кстати, уже погасил. На имущество обвиняемого был наложен арест на сумму в 500 тысяч долларов.

— Даже, несмотря на погашенный ущерб, все имущество осужденного будет конфисковано в доход государства? — уточнил TUT.BY у гособвинителя.

— Да, — ответила прокурор Анна Лапенок.

Прокурор, кстати, просила приговорить обвиняемого к 6 годам лишения свободы. Сам бывший чиновник и его адвокат не были согласны со многими пунктами обвинения и просили не лишать свободы.

— В течение всей своей жизни я стремился действовать в рамках закона и интересах службы. Добросовестно исполнял свои должностные обязанности. Когда я был начальником органа внутренних дел, в течение семи лет работникам бесплатно было выделено 132 квартиры. Благодаря своей жизненной активной позиции в мае 1990 года был избран жителями Центрального района депутатом Верховного совета XII созыва, — обратился в своем последнем слове к суду Виктор Русак. —  Точно так же я активно стал работать в должности гендиректора ОАО «Миноблавтотранс», предприятие из убыточного превратилась в прибыльное. Мне хотелось бы, чтобы все выше сказанное было учтено судом. Хотя я прекрасно понимаю, что такой послужной список не может при принятии решения быть весомым из-за моих глупостей, проступков, которые я совершил в окончании своей трудовой деятельности. Я виновен перед обществом и государством, прошу прощения за содеянное. Чистосердечно раскаиваюсь и прошу вас учесть отбытое мною наказание (два года) и не лишать меня свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
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